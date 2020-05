VIDEO RELACIONADO – Solos y sin apoyo: Adultos mayores y la pandemia del COVID-19 (07:49)

Cerca de la medianoche de este sábado, personal de Carabineros de la Primera Comisaría de Santiago intervino en un departamento ubicado al interior del Portal Fernández Albano, en calle Compañía de Jesús #960, Santiago, donde se realizaba una fiesta clandestina con más de 15 participantes.

La concurrencia policial fue respuesta a una denuncia anónima al fono 133 de Carabineros, en la que un vecino acusó de ruidos molestos cercanos a su domicilio.

Una vez en el lugar, los funcionarios detuvieron al dueño del departamento, a un DJ y a 17 personas que festejaban un cumpleaños en el inmueble.

La capitán Verónica Figueroa, oficial de ronda de la Prefectura Central, manifestó que “nos llama mucho la atención la indolencia que tienen estas personas respecto de seguir fomentando estas fiestas clandestinas, que están prohibidas. Muchos de ellos no toman conciencia de lo que está sucediendo. El procedimiento policial, para muchos de ellos, sigue siendo parte del mismo festejo. No hay una real conciencia de que hay una pandemia mundial. Estas personas no lo están comprendiendo”.

Los implementos y artefactos electrónicos que empleaba el DJ fueron confiscados por personal de Carabineros, los que serán remitidos a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Si bien no se ha establecido si hubo dinero de por medio en esta fiesta, pues no se realizó venta de entradas, las personas fueron detenidas por incumplimiento de la cuarentena vigente, lo que corresponde al artículo 318 del Código Procesal Penal.

“Entre los participantes y el organizador, hay tres personas reincidentes de este artículo, pues no respetaron la medida de la cuarentena”, agregaron desde Carabineros. Por instrucción del Ministerio Público, esos tres detenidos -correspondientes al organizador y dos participantes- pasarán a control de detención.