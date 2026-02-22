Ministro Juan Carlos Muñoz: “El embajador había planteado posibles sanciones” por proyecto de cable submarino con China

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, entregó detalles de la comunicación previa que sostuvo con el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, sobre la posibilidad de recibir sanciones por parte de la administración de Donald Trump contra los funcionarios que participaron en el proyecto de cable submarino entre Chile y China.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, uno de los funcionarios afectados por la sanción de Estados Unidos contra autoridades de Gobierno debido al proyecto de cable submarino China-Chile, se refirió a la controversia con la administración de Donald Trump y subrayó: “Jamás imaginé algo así”.

En ese contexto, comentó que recibió la notificación de la revocación de su visa mientras se encontraba de vacaciones junto a su familia.

“Recibí un correo electrónico por parte de la embajada diciéndome que la visa había sido revocada. No me dieron los motivos, pero uno lo vincula con reuniones que hemos tenido previamente con el embajador, y se imagina cuál es la razón”, contó en entrevista con La Tercera.

El secretario de Estado detalló que el escrito “decía que la visa estaba revocada y que podía afectar a mi familia, aunque tengo un poco de confusión al respecto. Por el momento, la única visa revocada es la mía”.

Además, aclaró: “La notificación la recibí yo de manera personal, a mi correo personal. Los otros involucrados no los conozco. Hasta ahora, el único soy yo”.

Consultado sobre si existió alguna advertencia previa respecto a esta iniciativa, promovida originalmente durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, luego suspendida en la administración de Sebastián Piñera y finalmente retomada bajo el mandato del Presidente Gabriel Boric, Muñoz reveló en el citado medio que el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, le había advertido sobre las posibles medidas que podrían adoptar las autoridades estadounidenses.

“El embajador, en una reunión previa, había planteado la posibilidad de tomar sanciones contra las personas que habían participado del proyecto, por muy técnica que haya sido su participación. La reunión fue a principios o mediados de enero. Lo escuché con estupor, no esperaba recibirlo”.

En cuanto a las medidas adoptadas por Estados Unidos, afirmó que “me parece que es una decisión, por un lado, desmedida, en términos de que una autoridad como la nuestra debe evaluar técnicamente los distintos proyectos que se presentan, con la misma seriedad, sin discriminar el país de origen”.

“Lo que yo entiendo es que Estados Unidos ve en este cable una amenaza a su seguridad y, por lo tanto, toma sanciones para evitar que eso ocurra. En este caso, lo hace con personas que trabajamos en el área de las comunicaciones, que es un ámbito bastante técnico”, agregó.

Finalmente, sostuvo que se encontraban en un proceso de recopilación de antecedentes “en el sentido de evaluar si la información que teníamos a la vista efectivamente socavaba la seguridad nacional de Chile y de Estados Unidos”.