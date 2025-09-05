Ministro Grau descartó declarar feriado el 20 de septiembre: “No hay tiempo para la discusión”

El jefe de la billetera fiscal, Nicolás Grau, se refirió a la carta enviada por la diputada Camila Musante, en la que solicitaba declarar feriado irrenunciable el sábado 20 de septiembre en el marco de las Fiestas Patrias.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, descartó cualquier posibilidad de decretar el sábado 20 de septiembre como feriado en el marco de las Fiestas Patrias.

El secretario de Estado explicó que “no consideramos que exista suficiente tiempo como para dar la discusión” y agregó que este tipo de decisiones debe evaluar los “distintos efectos económicos que podría tener”.

Estas declaraciones se producen luego de que la diputada Camila Musante (independiente-PPD) se presentara en las dependencias del Ministerio de Hacienda para entregar una carta solicitando que se declare feriado irrenunciable el sábado 20 de septiembre.

La solicitud de Musante surge porque los trabajadores del comercio tendrían que retomar sus actividades ese día, dado que no es feriado, tras las celebraciones de Fiestas Patrias del 18 y 19 de septiembre, que sí son feriados irrenunciables.

“Nos parece que el 20 de septiembre debe ser declarado como feriado de carácter irrenunciable. No se trata solo de proteger el llamado feriado XL, sino de que muchos trabajadores ven interrumpidos sus días de descanso y ni siquiera se cumplen las condiciones que la ley establece para el pago de jornadas extraordinarias”, argumentó Musante.

Cabe recordar que la diputada ya había presentado un proyecto para declarar feriado irrenunciable el miércoles 17 de septiembre; sin embargo, su iniciativa no contó con el patrocinio del Gobierno ni con respaldo en el Congreso.