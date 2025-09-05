Diputada Musante busca declarar feriado irrenunciable el sábado 20 de septiembre

"Esto no se trata solamente de que está peligrando el famoso feriado XL, se trata de que muchos trabajadores ven interrumpidos días de descanso", argumentó la parlamentaria.

La diputada Camila Musante (independiente-PPD) llegó hasta dependencias del Ministerio de Hacienda para entregar una carta solicitando que se declare feriado irrenunciable el sábado 20 de septiembre.

Esto, ya que los trabajadores del comercio tendrían que volver a sus actividades ese día, considerando que no es feriado, tras las celebraciones de Fiestas Patrias del 18 y 19 de septiembre (feriados irrenunciables).

La parlamentaria llegó hasta el edificio acompañada de dirigentes sindicales y afirmó: “Junto a los trabajadores y representantes del comercio hemos venido a dejarle una carta al ministro de Hacienda”.

“Nos parece que el 20 de septiembre tiene que ser declarado como un feriado de carácter irrenunciable. Esto no se trata solamente de que está peligrando el famoso feriado XL, se trata de que muchos trabajadores ven interrumpidos días de descanso y ni siquiera se están cumpliendo con las condiciones que la ley establece de pago para las jornadas que se realizan de manera extraordinaria”

Cabe recordar que Musante ya había presentado un proyecto para declarar feriado irrenunciable el miércoles 17 de septiembre; sin embargo, no contó con el patrocinio por parte del Gobierno ni tampoco en el Congreso.

De todos modos, habrá que esperar cuál es la postura del gobierno, teniendo en cuenta que hace unos días el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, le dio el portazo a la posibilidad de que el 17 se considerara irrenunciable.