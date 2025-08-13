Diputada Musante presenta proyecto para extender Fiestas Patrias: Pretende declarar feriado el 17 de septiembre

La iniciativa apunta a modificar la actual legislación para que los chilenos puedan disfrutar de un descanso de cinco días consecutivos, lo que —según argumenta la parlamentaria— tendría beneficios sociales, turísticos y económicos, especialmente en zonas rurales y en el comercio local.

En medio de la planificación de las próximas Fiestas Patrias, la diputada Camila Musante (IND-PPD) presentó un proyecto de ley que busca extender oficialmente los días de celebración a cinco, sumando como feriado el miércoles 17 de septiembre de 2025.

La propuesta, ingresada recientemente al Congreso, apunta a modificar la Ley 19.973 para declarar festivo el 17 de septiembre del próximo año.

Esto permitiría a los chilenos disfrutar de un fin de semana extralargo, considerando que el 18 y 19 de septiembre ya están establecidos como feriados nacionales.

Impacto económico y turístico en el centro del debate

Según Musante, más allá del beneficio social de ampliar las celebraciones, la medida tendría un efecto directo en el dinamismo económico, especialmente en sectores como el comercio, el turismo y los servicios.

“Un día adicional de fiesta representa más movimiento económico, más consumo interno y más oportunidades de empleo temporal. Es una oportunidad para fortalecer el turismo y los lazos comunitarios”, argumentó la diputada, quien también subrayó el impacto positivo en zonas rurales.

Musante hizo un llamado al Gobierno para que respalde la iniciativa.

“Sabemos que un proyecto como este requiere informe financiero del Ministerio de Hacienda, pero también puede ser una señal de impulso al desarrollo regional. Invitamos a los demás ministerios a sumarse”, indicó en conversación con Meganoticias.

Un precedente: El feriado del 17 de septiembre de 2004

Esta no sería la primera vez que se declara festivo el 17 de septiembre. En 2004, durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, el Congreso aprobó un feriado excepcional para ese mismo día.

Sin embargo, en esa ocasión la fecha cayó viernes y las celebraciones solo se extendieron por tres días.

En 2025, el calendario presenta una oportunidad única: el 17 caerá miércoles, lo que permitiría estructurar un feriado de cinco días, desde el miércoles hasta el domingo 21 de septiembre.

¿Feriado irrenunciable? No necesariamente

A diferencia del 18 y 19, que son feriados irrenunciables, la propuesta de Musante no contempla esa categoría para el 17. Esto significa que el comercio podría abrir sus puertas si así lo decide, manteniendo el equilibrio entre celebración y actividad económica.