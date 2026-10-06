Ministro García Ruminot aborda crisis por deuda pública y admite: “No tenemos los recursos para poder pagarla”

Este martes, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, abordó la situación de las finanzas públicas y la solicitud de autorización de endeudamiento contemplada en el proyecto de Presupuesto 2027.

En conversación con Radio Bíobío, el secretario de Estado se refirió a la solicitud de autorización de endeudamiento de hasta US$25.600 millones en el marco del Proyecto de Ley de Presupuestos 2027.

El titular de la Segpres se sinceró al respecto y declaró que “no tenemos los recursos para poder pagarla“. También agregó que, a lo anterior, se suman cerca de $7 mil millones para cubrir el déficit de 2027 y los fondos de financiamiento, como los destinados a pymes a través del BancoEstado.

Además, aclaró que los ingresos fiscales se mantendrán similares a los de 2026, mientras que crece la presión por los gastos de la Pensión Garantizada Universal, la salud y el reajuste al sector público.

“Yo Elijo mi PC”

En la entrevista, comentó acerca del financiamiento al programa “Yo elijo mi PC” en el Presupuesto 2027, del cual argumentó que este tenía baja cobertura y un bajo efecto para el aprendizaje de los estudiantes beneficiados.

Tras ello, apuntó que “llega un momento en que uno tiene que priorizar” y destacó que los focos del Gobierno son la inversión y el empleo.

Finalmente, destacó el aumento de recursos para la educación inicial y el proyecto de sala cuna.