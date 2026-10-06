Ministro García Ruminot aborda crisis por deuda pública y admite: “No tenemos los recursos para poder pagarla”

Este martes, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, abordó la situación de las finanzas públicas y la solicitud de autorización de endeudamiento contemplada en el proyecto de Presupuesto 2027.
En conversación con Radio Bíobío, el secretario de Estado se refirió a la solicitud de autorización de endeudamiento de hasta US$25.600 millones en el marco del Proyecto de Ley de Presupuestos 2027.
El titular de la Segpres se sinceró al respecto y declaró que “no tenemos los recursos para poder pagarla“. También agregó que, a lo anterior, se suman cerca de $7 mil millones para cubrir el déficit de 2027 y los fondos de financiamiento, como los destinados a pymes a través del BancoEstado.
Además, aclaró que los ingresos fiscales se mantendrán similares a los de 2026, mientras que crece la presión por los gastos de la Pensión Garantizada Universal, la salud y el reajuste al sector público.
En la entrevista, comentó acerca del financiamiento al programa “Yo elijo mi PC” en el Presupuesto 2027, del cual argumentó que este tenía baja cobertura y un bajo efecto para el aprendizaje de los estudiantes beneficiados.
Tras ello, apuntó que “llega un momento en que uno tiene que priorizar” y destacó que los focos del Gobierno son la inversión y el empleo.
Finalmente, destacó el aumento de recursos para la educación inicial y el proyecto de sala cuna.
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