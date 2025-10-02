Ministro Gajardo y caso de Bernarda Vera: “Gracias al Plan Nacional de Búsqueda se ha podido llegar al conocimiento actual”

El secretario de Estado también reconoció que aún no hay confirmación concluyente sobre la identidad de la mujer que aparece en el reportaje emitido por Chilevisión y que se presume como una detenida desaparecida en Chile.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, defendió este jueves el trabajo del Plan Nacional de Búsqueda, asegurando que el caso de Bernarda Vera —presunta detenida desaparecida que estaría con vida en Argentina— no desacredita el programa gubernamental, sino que lo reafirma.

Sin embargo, reconoció que aún no hay confirmación concluyente sobre la identidad de la mujer que aparece en el reportaje emitido por Chilevisión y Reportea.

“No hay información concluyente al respecto. Lo que sabemos es que hay una persona que se nacionalizó en Suecia con el mismo nombre. Están las imágenes del reportaje, pero no tenemos información biométrica de que esa persona sea efectivamente Bernarda Vera”, sostuvo el secretario de Estado en conversación con Radio Duna.

Investigación en curso y limitaciones del plan

El ministro fue claro al señalar que el Plan Nacional de Búsqueda tiene límites en sus capacidades investigativas, y que corresponde ahora al sistema judicial avanzar en la verificación de estos antecedentes.

“Esos antecedentes los va a tener que determinar la justicia, ya que el Plan Nacional de Búsqueda tiene ciertas limitaciones”, explicó Gajardo, dejando en manos del poder judicial la resolución definitiva sobre el caso.

A pesar de la incertidumbre respecto a la identidad, el secretario de Estado enfatizó que: “este es un caso que logra arribar a lo que se conoce el día de hoy gracias al Plan Nacional de Búsqueda”.

“Los resultados del caso de Bernarda Vera son del Plan Nacional de Búsqueda, y precisamente el objetivo del Plan Nacional de Búsqueda es poder determinar la verdad de lo que ocurrió, lejos de empañarlo”, añadió.

Además, explicó que el propósito de la estrategia es esclarecer el destino de las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura militar, reconstruyendo sus trayectorias y verificando nuevas pistas que puedan surgir, incluso si contradicen versiones oficiales anteriores.

Un trabajo de largo aliento

En ese sentido, el titular de Justicia detalló que el Plan Nacional de Búsqueda trabaja con testimonios y documentos que no siempre fueron considerados en informes previos, como el Informe Rettig, y que ahora se revisan con mayor profundidad.

El programa, según explicó, pide documentación adicional, contrasta relatos y verifica su verosimilitud antes de entregar la información a las familias, al Comité de Seguimiento —que incluye a organismos de derechos humanos, académicos y la Iglesia Católica— y al ministro en visita a cargo de las causas.

“Gracias al plan se ha podido llegar al conocimiento actual del caso. Su objetivo es justamente eso: establecer la verdad, aunque esa verdad a veces contradiga lo que se pensaba antes”, afirmó.

Finalmente, Gajardo también aclaró que los antecedentes vinculados al caso de Vera ya habían sido reportados por el Estado antes de que se emitiera el reportaje periodístico que reactivó el debate público.