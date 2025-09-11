Ministro Gajardo: “Es un gran retroceso que se relativice lo que fue la dictadura militar”

En el marco de la conmemoración de los 52 años del golpe de Estado de 1973, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió en CNN Chile Radio al Plan Nacional de Búsqueda y a la importancia de la memoria histórica.

En una entrevista con CNN Chile Radio, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó diversos temas de la contingencia nacional, destacando la importancia de la conmemoración del 11 de septiembre, día en que se cumplieron 52 años del golpe de Estado de 1973 que dio inicio a la dictadura militar.

¿Qué dijo el ministro Gajardo?

El ministro Gajardo señaló que la fecha conmemora “un día muy oscuro de nuestro país, con el que se inició además una dictadura militar muy larga, muy sangrienta, muy cruel, donde se cometieron los crímenes más atroces que tiene nuestra legislación nacional”.

En ese sentido, el secretario de Estado criticó duramente a aquellos sectores políticos que relativizan o justifican lo ocurrido durante los 17 años de la dictadura. “Es un gran retroceso para nuestro país, es un gran retroceso que se relativice que los 17 años que duró la dictadura militar no fue una dictadura. Hay personas que han señalado eso”, afirmó.

¿Cómo avanza el Plan Nacional de Búsqueda?

Respecto al Plan Nacional de Búsqueda, Gajardo detalló que el gobierno ha incrementado los recursos y diligencias para dar con el paradero de los 1.162 detenidos desaparecidos, destacando la colaboración de instituciones como las Fuerzas Armadas.

El ministro hizo un llamado enfático a las personas, “principalmente a aquellos que fueron agentes del Estado y que están condenados por la desaparición forzada”, a entregar información. “Hay personas que tienen información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos y a 52 años de este trágico momento es hora de que entreguen esa información”, manifestó.

No obstante, Gajardo descartó que el gobierno esté evaluando incentivos para la entrega de información, como la reducción de penas, afirmando que “eso está fuera del marco de nuestra legislación”.