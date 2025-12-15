“El pueblo de Chile decide”: Elizalde confirma nota de protesta ante Colombia tras dichos de Petro por triunfo de Kast

La Moneda reaccionó a las declaraciones del presidente colombiano tras la victoria de José Antonio Kast y subrayó el principio de soberanía democrática y respeto a los procesos electorales. “Chile decide y todos tenemos que respetar ese resultado”, destacó el ministro del Interior.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que el Gobierno de Chile decidió presentar una nota de protesta diplomática ante Colombia.

Ello, luego de las declaraciones realizadas por el presidente de ese país, Gustavo Petro, tras el triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el domingo 14 de diciembre.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre el triunfo de José Antonio Kast?

Las palabras de Petro, plasmadas en una serie de mensajes en la red social X, generaron molestia en el Ejecutivo.

Entre ellas, y compartiendo una publicación de su par argentino Javier Milei, el mandatario colombiano escribió: “Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte”.

Y agregó: “Atenti Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto”.

Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atenti Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores. Me han bloqueado mi trino sobre la derrota progresista en Chile, espero se recupere. https://t.co/iRWu5fmZjI — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 15, 2025

La respuesta del Gobierno

Este lunes, tras ser consultado por la prensa respecto de eventuales gestiones diplomáticas frente a los dichos del mandatario colombiano, el ministro del Interior respondió que, desde el Ejecutivo, ya fue adoptada una determinación en la materia.

En dicho contexto, Elizalde sostuvo que “el llamado que hacemos es a que se respete lo que Chile decide en el marco de las reglas democráticas desde cualquier parte del mundo y por parte de todas las autoridades”.

Enfatizó, también, en que la postura del Gobierno apunta a resguardar el principio de soberanía democrática y el respeto a los procesos electorales.

Al profundizar en la decisión, señaló que “se ha tomado una decisión para hacer valer el punto de vista que tiene que ver con la democracia chilena. Finalmente, el pueblo de Chile decide y todos tenemos que respetar ese resultado. En eso consiste la democracia”.

Lee también: José Antonio Kast habla tras reunión con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda: “Le agradezco enormemente”

En esa misma línea, añadió que este principio es especialmente relevante, considerando la historia política del país.

Asimismo, añadió: “Quienes luchamos por la recuperación de la democracia, lo hicimos, precisamente, para que se escuche la voz del pueblo. Y ese es un principio básico que, entre todos, tenemos que cuidar y respetar”.

“Una falta de respeto”: La declaración pública de Cancillería

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, en tanto, el canciller Alberto van Klaveren confirmó esta tarde que ya se hizo envío del reclamo diplomático.

“Por instrucción del Presidente de la República, hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente Petro respecto de la elección presidencial en nuestro país”, señaló.

Para concluir, el ministro sostuvo que “sus declaraciones constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna; y no solo denostan al presidente electo, sino también a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones”.