José Antonio Kast habla tras reunión con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda: “Le agradezco enormemente”

El presidente electo José Antonio Kast se refirió al encuentro de trabajo realizado en La Moneda con el Mandatario Gabriel Boric, en el inicio formal del proceso de transición hacia el cambio de mando del 11 de marzo de 2026.

Tras la reunión de trabajo sostenida este lunes en el Palacio de La Moneda, el presidente electo, José Antonio Kast, entregó declaraciones públicas en el marco del inicio de la coordinación para el cambio de mando.

El encuentro, que se extendió por cerca de dos horas, marcó el primer gesto formal entre ambas administraciones luego del balotaje presidencial, en un proceso de transición que se concretará el 11 de marzo de 2026.

Kast agradeció la disposición de todos los presentes, tanto a Boric y su gabinete ministerial, como a sus asesores Claudio Alvarado, Jorge Quiroz, María Jesús Wulf y Arturo Squella, además de su esposa y futura primera dama, María Pía Adriasola.

“Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que hay estas situaciones que nos afectan transversalmente en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de educación, en temas de vivienda, que requieren políticas de Estado“, señaló el presidente electo.

Luego añadió: “Por lo tanto quiero agradecerle al Presidente de la República, quiero agradecerle a los equipos que lo acompañaron, quiero agradecerle especialmente a las personas que me acompañaron hoy día en esta reunión tan importante“, concluyó.

¿De qué trató la reunión?

Desde Presidencia se indicó que la reunión tuvo carácter de trabajo y estuvo enfocada en los primeros lineamientos del traspaso de mando, así como en la coordinación entre los equipos de ambas administraciones.

Coordinación institucional entre Gobierno y presidente electo.

Definición de equipos y canales de trabajo.

Preparación del cambio de mando del 11 de marzo de 2026.