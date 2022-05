Estudiantes del Liceo Manuel Barros Borgoño y el Internado Nacional Barros Arana (INBA) protagonizaron una serie de incidentes en el centro de la capital.

En definitiva, hubo un nuevo intento de quema de un bus del transporte público a metros del Barros Borgoño y, en tanto, afuera del INBA incendiaron un furgón, dos motos y una bicicleta.

“No es presentable, no estamos de acuerdo ni vamos a aceptar hechos de violencia”, aseveró el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

En ese sentido, indicó que “en el Ministerio de Educación hemos instalado una gestión de puertas abiertas para dialogar y conversar con todas y todos”.

“Lo hemos dicho en muchos espacios: no creemos que la solución para las problemáticas que enfrentan los establecimientos educacionales sea la violencia“, aseveró el titular de Educación.

Posteriormente, el secretario de Estado añadió: “Esperamos que si estos son problemas de seguridad pública sean atendidos como corresponden, sobre todo si ocurren en la calle”.

“No es presentable, no lo aceptamos y no estamos de acuerdo“, aseveró. En la misma línea, sostuvo que “la normativa vigente, el propio manual de convivencia, permite tomar medidas si un alumno o alumna es descubierto en un delito dentro del establecimiento, como la manipulación de un artefacto de cualquier tipo”.

Finalmente, precisó que “no creemos en la violencia y nuestra conversación es sólo con quienes lo hagan a través del diálogo. La semana pasada estuvimos con estudiantes del INBA en la Dirección de Educación Municipal (DEM) de Santiago y conversamos para acordar ajustes. Lamento mucho la situación (los incidentes de este lunes)”.