Ministro del Trabajo advierte que aumento del salario mínimo debe ser “acotado” ante la tasa de desempleo

Tomás Rau llamó a una negociación “con mucha dosis de realidad” y dijo que incrementos excesivos pueden dañar el empleo formal. El gobierno prepara un paquete de 40 a 45 medidas para reactivar el mercado laboral.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, anticipó que la próxima negociación del salario mínimo deberá realizarse “con mucha dosis de realidad”. En entrevista con La Tercera, evitó adelantar una cifra, pero deslizó que el alza podría ser acotada, advirtiendo que subidas excesivas afectan la creación de empleo formal.

“El salario mínimo no son solo los $539 mil de hoy, sino que también hay 862 mil personas que no tienen empleo” , señaló.

Críticas a la herencia recibida

Rau defendió la necesidad de equilibrar el aumento con la productividad y la situación de las pymes, que han destruido empleo los últimos 16 meses.

El gobierno trabaja en un paquete de entre 40 y 45 medidas para estimular el empleo, incluyendo un crédito tributario para contratar trabajadores de bajos salarios. El ministro criticó la administración anterior: “Entregar una administración con una tasa de desempleo de 8,3% y 38 meses consecutivos sobre 8% es una falta de agenda laboral” .