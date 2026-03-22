Ministro De Grange y el debate por la modificación al Mepco: “El desafío es cómo hacer los ajustes en esas perillas para proteger a las familias”

El ministro de Transportes, Louis de Grange, abordó el debate sobre la modificación del Mepco en medio del conflicto en Medio Oriente, que ha provocado un alza en el precio del petróleo y ha impactado en el valor de los combustibles. “El desafío es cómo hacer los ajustes en esas perillas para proteger a aquellas familias que, por ejemplo, dependen más de la parafina y/o a aquellos sectores industriales”, afirmó.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange Concha, abordó el debate sobre las modificaciones al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco).

En ese contexto, sostuvo que es importante considerar la coyuntura internacional, donde actualmente el mundo enfrenta una “crisis bélica”.

“Y esto finalmente genera un alza significativa del precio del petróleo. Pero también ocurrió el año 2022 con la pandemia y, por ejemplo, en 2010, tras la crisis subprime, hubo un alza incluso mayor que la que estamos viendo hoy en día. Yo creo que los gobiernos, dentro de sus posibilidades, logran diseñar mecanismos para mitigar o paliar estos efectos”, planteó en el programa Estado Nacional de TVN.

Asimismo, comentó que cuando ocurren estos episodios, una parte de los efectos es absorbida por el Estado y ciertos sectores industriales.

“El foco del actual Gobierno está en proteger a aquellas personas con mayores necesidades. Por ejemplo, el tema de la parafina, que es súper específico y tiene un impacto directo en los hogares con menores ingresos. El transporte de carga también es un tema relevante, no por el transporte en sí, sino (…) por quienes consumen los productos. Finalmente, lo importante es el consumidor final, sobre todo aquellas familias que viven en sectores más periféricos o aislados, donde el transporte tiene un mayor impacto en el precio. Entonces, hacia ese foco, hacia ese público, es donde hay que hacer acupuntura, por decirlo de alguna forma”, complementó.

Consultado sobre si, independientemente de lo que ocurra con el Mepco, existirá un mecanismo de amortiguación para el alza de los combustibles, el secretario de Estado señaló: “Es un mecanismo que existe. Lo que pasa es que uno puede ajustar ciertas perillas y parámetros”.

En esa línea, explicó que el Mepco contempla la participación de dos actores: el Consejo Nacional de Energía, que determina algunos precios del petróleo internacional, y el Ministerio de Hacienda.

Finalmente, enfatizó: “Yo creo que el desafío es cómo hacer los ajustes en esas perillas para proteger a aquellas familias que, por ejemplo, dependen más de la parafina y/o a aquellos sectores industriales”.