Ministro de Grange asegura que situación por aluvión en Las Condes “ya está controlada”: Además apuntó a tener vías despejadas a fines de esta semana

El biministro de Transportes y de Obras Públicas, Louis de Grange, se refirió este viernes a las consecuencias del aluvión que afectó a sectores de Las Condes durante la tarde de este pasado jueves.

En conversación con Radio Infinita, el secretario de Estado señaló que la situación ya se encuentra controlada y además estableció un plazo para despejar las principales vías afectadas, especialmente en el sector de San Carlos de Apoquindo.

El ministro sostuvo que “nos desplegamos automáticamente tanto desde el Gobierno Central, por supuesto, la alcaldesa de Las Condes, el delegado presidencial y activamos altiro las maquinarias. En total logramos desplegar 50 máquinas con el apoyo, por supuesto, del sector privado. Las concesionarias estuvieron aportando eso, el municipio de Las Condes. Es decir, hubo un trabajo súper coordinado que nos permitió controlar la situación. Ahora estamos recuperando la vialidad“.

Posteriormente, se le preguntó si es que manejan un plazo para despejar las principales rutas afectadas del sector, ante lo cual sostuvo que “estamos trabajando a toda máquina y agradezco mucho el trabajo colaborativo, tanto del municipio, del sector privado. Las concesionarias se portaron muy bien proporcionando maquinaria que nos ayuda a avanzar mucho más rápido“.

“Espero que a fines de esta semana tengamos prácticamente la totalidad de los caminos despejados para la circulación y los servicios básicos repuestos”, sentenció de Grange.