Ministro Arrau se reunió con alcalde de San Bernardo tras amenazas de muerte y afirma: “No podemos permitir que el miedo se apodere de las autoridades”

Durante la tarde de este miércoles, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se reunió con el alcalde de San Bernardo, Christopher White, luego de que se dieran a conocer nuevas amenazas de muerte en contra de la autoridad comunal.

El titular de Seguridad, junto al delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, se trasladaron hasta el domicilio de la autoridad comunal luego de conocerse un presunto plan para atentar contra el militante del Partido Socialista (PS).

“Hemos venido con el delegado Codina a conversar y ver cómo se encuentra el alcalde. Yo pude conversar por teléfono con él y ayer el delegado se reunió con White. Está bien, de buen ánimo y con ganas de seguir en el trabajo, que es muy importante para él. Además, estuvimos hablando de otras materias, como de seguridad y de la situación, pero sobre todo más en lo personal”, expresó.

Actualmente, el secretario de Estado señaló que existen diversas autoridades con protección policial ante este escenario de amenazas.

“Lo importante es que esta situación no la podemos normalizar y este desafío lo tenemos que enfrentar entre todos: municipios, Gobierno central y parlamentarios”, enfatizó, y remarcó que “enfrentamos un enemigo que es más alevoso y amenaza con utilizar la violencia de manera totalmente descarada, a veces ligado al crimen organizado, a veces a bandas más locales, y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar con una decisión total por parte del Estado”.

Consultado por la prensa sobre si el Gobierno ingresará una querella por el caso de White, anticipó que “estamos estudiando las acciones” y que evaluarán la situación con el equipo de abogados.

En cuanto al resguardo policial, se le permitirá al jefe municipal participar en las actividades públicas en medio de las Fiestas Patrias. Al respecto, concluyó: “No podemos permitir que los alcaldes dejen de ejercer sus funciones y que el miedo se apodere de las autoridades. Eso lo tenemos que resguardar con la suficiente fuerza para que el alcalde pueda desempeñar sus funciones y los vecinos de San Bernardo puedan tener un alcalde operativo y en terreno, pero con los resguardos suficientes”.

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