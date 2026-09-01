“Compite con Rosamel Fierro”: Ministro Arrau por detención de sujeto con documentos de un país inexistente

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió este martes a la detención de un hombre chileno en la Ruta 5 Norte, quien dijo tener inmunidad diplomática y mostró documentación de un país que no existe.

Al ser consultado por la detención en Radio Bío Bío, Arrau sostuvo que el hecho es “a lo menos curioso, insólito. Yo no sé si la persona, aparte de cometer todos estos delitos de falsificación de instrumento (público), hasta la placa patente, todo, y bastante burdo, era una especie de bromista“.

Enfatizó que “al final, lo importante acá es que se ha incumplido la ley de manera alevosa, evidente, y también que ha sido detectado por Carabineros”.

Además, valoró el trabajo de la policía y comparó el caso con la aprehensión en agosto de Rosamel Fierro Huenuman, quien estaba prófugo desde 2021 y quedó con prisión preventiva al ser investigado por presunto robo armado a trabajadores forestales, una detención que el secretario de Estado destacó anteriormente en sus redes sociales.

“A veces estas cosas tan burdas cuesta identificarlas, porque son tan insólitas. Felicitar la eficaz acción policial; bastante curioso el caso, fue llamativo ayer. Cuando lo leí, yo creo que compite con el señor Rosamel Fierro que detuvimos hace algunas semanas“, sostuvo.

El hombre chileno de 51 años pasó a control de detención en el Juzgado de Garantía de Colina por los delitos de falsificación de instrumento público, usurpación de identidad y ocultación de identidad. Finalmente, quedó con arraigo nacional y firma mensual.