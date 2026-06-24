Ministro Arrau aclara vínculo con conductor que iba a 264 km/h y quedó en libertad: “No tengo relación de amistad ni cercanía”

Durante la tarde de este miércoles, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, aclaró el vínculo con un conductor que fue detenido por circular a 264 km/h en la Región Metropolitana.

A través de X, el titular de Seguridad, sobre el caso comentó: “Al igual que todos los chilenos, condeno categóricamente el actuar indolente, temerario y nefasto del imputado, con quien no tengo relación de amistad ni cercanía”.

“Conductas como las de este sujeto deben ser sancionadas con todo el rigor de la ley. Quien pone en riesgo la vida de terceros, con total desprecio, debe asumir las consecuencias de sus actos”, remarcó.

Según publicó FastCheck el sujeto quedó en libertad tras su formalización y mantuvo su licencia de conducir.

En cuanto a la relación con Arrau, se debe principalmente a su esposa, Luz María Izquierdo Irarrázaval, quien sería prima directa del imputado.