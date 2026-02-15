Ministro Álvaro Elizalde vuelve a defender envío de ayuda humanitaria a Cuba: “No es al gobierno, es al pueblo cubano”

El ministro fue consultado sobre si ello podría afectar la relación con Estados Unidos, a lo que sostuvo que "el propio Departamento de Estado de EE. UU. anunció que enviará ayuda humanitaria a Cuba".

Este domingo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, nuevamente defendió la decisión del gobierno de enviar ayuda humanitaria a Cuba y respondió a los cuestionamientos.

El secretario de Estado fue consultado sobre si ello podría afectar la relación con Estados Unidos o incluso influir en la eventual candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).

Frente a ello, partió recordando que el mismo país norteamericano ofreció ayuda a la isla. “El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el 5 de febrero ayuda humanitaria a Cuba. El gobierno de Trump anunció el 5 de febrero ayuda humanitaria a Cuba”.

“¿Por qué habría de perjudicar las relaciones entre nuestros dos países cuando Chile está anunciando lo mismo, ayuda humanitaria al pueblo de Cuba? Creo que a veces se generan debates conforme a la política interna, pero que no dan cuenta de la información general”, añadió.

El ministro recalcó que el destino de los recursos no es el gobierno cubano: “Tal como lo dijo el canciller (Alberto Van Klaveren), esta ayuda no es al gobierno de Cuba, es al pueblo de Cuba, que está viviendo una situación humanitaria compleja. Estamos hablando de niñas, niños que eventualmente no van a tener qué comer”.

Asimismo, recordó la colaboración de Cuba tras el terremoto que afectó a Chile en 2010. “En el pasado, Cuba realizó ayudas solidarias con Chile cuando envió profesionales después del terremoto del 2010. Después de ese terremoto envió profesionales que además permanecieron más del tiempo estipulado originalmente”, recalcó.

“Lo que ha decidido el gobierno, en el marco de lo que están haciendo distintos gobiernos del mundo, y particularmente de América Latina, México, Brasil, incluso Estados Unidos, es enviar ayuda humanitaria al pueblo de Cuba. ¿Por qué habría de dañar las relaciones entre Chile y Estados Unidos cuando el propio Departamento de Estado ha anunciado que va a enviar ayuda humanitaria a Cuba a través de la Iglesia Católica y Cáritas? En el caso de Chile se va a hacer a través de UNICEF”, cerró.