La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió este lunes a las declaraciones de su par de Desarrollo Social, Jeanette Vega, quien señaló en Tolerancia Cero que en Chile hay “presos políticos”. “Los chicos por ejemplo que están en estos momentos presos en prisión preventiva desde el estallido, que llevan incluso algunos dos años, si no son presos políticos, ¿qué son?”, comentó la secretaria de Estado en el programa de CNN Chile.

Horas más tarde, Vega rectificó sus palabras, expresando que “no cabe hoy hablar de presos políticos”.

Esta jornada, Vallejo señaló que “como Gobierno somos enfáticos en señalar que les corresponde a los tribunales de justicia la calificación de estos delitos”.

“Lo que tenemos en Chile y lo que ha sucedido en nuestro país es que en el contexto de la revuelta social, del estallido social, se produjeron situaciones que derivaron en detenciones de personas que han estado privadas de libertad por un tiempo que ha sido excesivo y están privados de libertad por delitos que se les han imputado y que algunos no se han comprobado, otros sí -que han terminado en condena-, pero los que no han tenido juicio y que no han derivado en condenas, siguen privados de libertad por un período que no es sostenible“, agregó.

Asimismo, precisó que en el país “tenemos presos por distintos tipos de delitos, pero que fueron detenidos en un contexto de alta conflictividad política y particularmente en nuestro país por graves violaciones a los DD.HH., y por eso como Gobierno nos tenemos que hacer cargo desde esa mirada política de la situación grave que tenemos en las cárceles, y volvemos ahí con la propuesta de indulto que seguimos mejorando y trabajando“.

Finalmente, expresó que “por la misma razón, como Gobierno comprometimos tanto en campaña, en nuestro programa y seguimos dialogando en el Congreso Nacional para avanzar hacia un indulto que permita resolver esta situación“.