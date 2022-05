Reacciones en el mundo político provocaron las palabras de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Jeanette Vega, quien afirmó que en Chile hay “presos políticos”, agregando que son personas que están en prisión preventiva en el contexto del estallido social e incluso, “algunos” son de pueblos originarios.

“Existen los presos políticos sin duda (…) Los chicos por ejemplo que están en estos momentos presos en prisión preventiva desde el estallido, que llevan incluso algunos dos años, si no son presos políticos, ¿qué son?, Porque en la práctica no han sido, hasta ahora, enjuiciados”, dijo en entrevista con Tolerancia Cero de CNN Chile.

“Algunos de los presos que tienen que ver con pueblos originarios son básicamente presos políticos”, agregó.

Lee también: “Existen los presos políticos sin duda”: 5 momentos de la ministra Vega en Tolerancia Cero

Explicación de Vega

A través de su cuenta de Twitter, la ministra Vega aseguró cerca de la 1:00 de la madrugada que, en sus palabras, no logró hacer una precisión.

“Hay personas presas por delitos cometidos en contexto político, pero eso no es lo mismo que haya personas presas por sus ideas. En ese sentido, no cabe hoy hablar de presos políticos. Debí diferenciar y evitar mal entendido”, manifestó.

Hay personas presas por delitos cometidos en contexto político, pero eso no es lo mismo que haya personas presas por sus ideas. En ese sentido no cabe hoy hablar de presos políticos. Debí diferenciar y evitar mal entendido. — Jeanette Vega (@jeanvegamorales) May 16, 2022

Reacciones

Pese a ello, las palabras de Vega generaron reacciones en el mundo político, desde donde hubo principalmente críticas a sus dichos.

Por ejemplo, el senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, dijo que “el Gobierno debe dejar de hablar de presos políticos. ¡En Chile nadie está por sobre la ley”. Mientras que su colega de partido, secretario general de la colectividad y diputado, Diego Schalper, expresó: “¡Hasta cuándo los autogoles de este Gobierno!“.

El gobierno debe dejar de hablar de presos políticos!En Chile,nadie está por sobre la ley!No se puede promover una cultura de la impunidad y por otra parte solicitar un acuerdo por seguridad. Presidente Boric empatice con las víctimas y de una señal política sería https://t.co/RTtyExaGcl — Francisco Chahuán (@chahuan) May 16, 2022

Hasta cuando los autogoles de este Gobierno!! @jeanvegamorales diciendo que hay presos políticos! Además dice “eso que le llaman Estado Intermedio”…así le dice su Gobierno Ministra!!! — Diego Schalper (@Diego_Schalper) May 16, 2022

En tanto, el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Iván Moreira emplazó al presidente Gabriel Boric: “Sus ministros dicen y hacen los que quieren“.

En el Gob. @gabrielboric sus Ministros dicen y hacen lo que quieren.Deduzco de sus palabras que la izquierda representada en el Senado es cómplice de que sigan presos los delincuentes y violentista,mal llamados Presos Políticos y

quienes no quieren votar Ley Indulto son ellos. https://t.co/1CVNZvRpSm — Iván Moreira Barros (@ivanmoreirab) May 16, 2022

Por su parte, el diputado independiente e integrante de la bancada del Partido Republicano, Johannes Kaiser, manifestó que “si en Chile hay presos políticos, entonces necesariamente hay jueces que los han condenado solo por razones políticas, lo que es un delito”.

“Supongo que la ministra ¿individualizará a dichos jueces violadores de DD.HH. o se queda solo en el panfleto violentista?”, añadió.

Si en Chile hay presos políticos, entonces necesariamente hay jueces que los han condenado solo por razones políticas, lo que es un delito. Supongo que la ministra individualizará a dichos jueces violadores de DDHH? O se queda solo en el panfleto violentista? https://t.co/oXGBQdizdr — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) May 16, 2022

Quien también se pronunció fue el líder de la colectividad y ex candidato presidencial, José Antonio Kast: “En Chile no hay presos políticos y la ministra Vega tiene que dejar su cargo para no seguir diciendo leseras“.

Despues de dos meses de un gobierno desastroso, ya no queda espacio para errores. En Chile no hay presos políticos y la Ministra Vega tiene que dejar su cargo para no seguir diciendo leseras. #GobiernoIncompetente pic.twitter.com/LxWQqzVuRu — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) May 16, 2022

Finalmente, el senador de la Democracia Cristiana (DC) Matías Walker dijo que fue “muy mala la respuesta” de la ministra Vega. “Es cierto que en Chile hay casos de prisiones preventivas que se dilatan en exceso, pero atribuir motivaciones políticas resulta absolutamente irresponsable“, continuó.

Muy mala respuesta de la ministra. Es cierto que en Chile hay casos de prisiones preventivas que se dilatan en exceso, pero atribuir motivaciones políticas resulta absolutamente irresponsable. En Chile existe la separación de poderes del Estado. El @PJudicialChile merece respeto. https://t.co/BHCKbBxFzR — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) May 16, 2022

Mientras que el ex candidato presidencial del Partido Radical (PR) Carlos Maldonado dijo que “es completamente impresentable que una autoridad de gobierno, en una democracia, afirme que existen presos políticos”.