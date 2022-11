La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a las críticas que ha generado la reforma previsional presentada por el Ejecutivo.

“Vean su planilla, métanse a su AFP y revisen cuánto es la pensión autofinanciada que tienen. La pensión autofinanciada que administra la AFP es la que le entrega la AFP y contrástenlo con el aporte el Estado”, comentó la ministra, quien calificó la reforma como “impecable desde el punto de vista técnico”.

En ese punto, aseveró: “Muchos critican y no confían en el Estado. Bueno, el Estado es el que sostiene la gran mayoría de las pensiones de nuestro país, no las AFP, no el sistema privado”.

La secretaria de Estado señaló que “la capitalización individual no da garantías de buenas pensiones y tenemos más de tres décadas para demostrarlo”.

“Tenemos que comprender que para aumentar las pensiones necesitamos el aporte del Estado con los impuestos generales, que es la Pensión Garantizada Universal (PGU), que va a aumentar, el aporte que hacen los trabajadores de sus cotizaciones y el aporte de los empleadores. Son los tres componentes necesarios para aumentar las pensiones”, señaló.

Finalmente, argumentó que “el aporte de los empleadores es la lógica de la seguridad social. No podemos decirle a nuestros pensionados y trabajadores que se sigan rascando con sus propias uñas“.