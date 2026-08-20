Ministra Toledo defiende retiro de 43 decretos ambientales del Gobierno de Boric: “Fue la mejor decisión que pudimos haber tomado”

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, defendió el retiro de los 43 decretos ambientales en la Contraloría General de la República (CGR) a inicios del mandato del presidente José Antonio Kast.

Cabe recordar que a seis días de haber asumido la administración vigente, la cartera liderada por Toledo decidió retirar 43 decretos supremos del Gobierno de Gabriel Boric, que estaban en Contraloría para su revisión y posterior publicación en el Diario Oficial.

Entre ellos estaban iniciativas como la creación de parques nacionales en el archipiélago de Juan Fernández, lo que consolidaba a Chile como el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos, y el decreto que declaraba monumento nacional al pingüino de Humboldt.

A la fecha, ocho decretos se han reingresado a la entidad; sin embargo, aún quedan pendientes los otros 35 decretos.

“Fue la mejor decisión que pudimos haber tomado”

Al ser consultada por ello en Radio ADN, la secretaria de Estado defendió el retiro de los decretos ambientales: “Nosotros efectivamente tomamos esa decisión en marzo y fue la mejor decisión que pudimos haber tomado“.

“Nos ha permitido hacer ajustes, hemos detectado errores en los decretos, lo que nos ha permitido corregirlos y volver a retomar su tramitación, y eso nos asegura que va a tener una tramitación en Contraloría más ágil y, por sobre todo, que vamos a tener una buena implementación después, que es tener una buena gestión ambiental”, explicó.

En esa línea, argumentó que “si se hubiesen publicado en el Diario Oficial, ya publicados (…) volver a corregir eso implica rehacer todo el procedimiento y alarga muchísimo esos resultados ambientales que uno está buscando”.

Asimismo, se refirió a la carta del Colegio Médico de Chile (Colmed) y múltiples organizaciones ambientales en la que manifestaron su preocupación por la norma primaria de calidad del aire para material particulado fino MP 2,5, y la de emisión para centrales termoeléctricas, para proteger la salud de las personas.

“También estamos revisando el de MP 2,5 y el de la norma de emisión de termoeléctricas. Y el de MP 2,5, por ejemplo, lo revisamos y encontramos que había que hacer correcciones en los cálculos“, reveló.

Precisó que uno de estos cambios sería un problema de inventario en la norma: “Nosotros revisamos y encontramos que había un problema en el inventario de las emisiones, eso te afecta, obviamente, te influye, finalmente, en cuáles son las medidas que tú vas a exigir”.

“No tenemos fecha (para reingresar esa norma), pero es algo que estamos trabajando con mucha prioridad con los equipos, está dentro de nuestras prioridades de corto plazo, esperamos tener noticias pronto; pero, insisto, el esfuerzo de revisión que nosotros hicimos fue para asegurarnos de que esos instrumentos estén bien diseñados y que tengan una buena implementación”, añadió.