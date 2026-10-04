Elecciones en Brasil 2026: Tarcísio de Freitas, aliado de Flávio Bolsonaro, es reelecto como gobernador de Sao Paulo por amplia mayoría

(EFE) — El gobernador del estado brasileño de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, un aliado del candidato Flávio Bolsonaro, ha sido reelegido este domingo por una amplia mayoría ante el aspirante Fernando Haddad, hombre de confianza del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El político derechista se impuso con el 62,8% de los votos en la primera vuelta con el 90 % escrutado, frente al 36,2% del candidato progresista, y no necesitará disputar una ronda de desempate.
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