Ministra Orellana por Caso Monsalve: “Fue una crisis que impactó de manera personal, a mi imagen pública”

La secretaria de Estado también destacó como principales aprendizajes el avance en la visibilización y denuncia de la violencia de género en la política, así como la importancia de resguardar el debido proceso.

A menos de un mes del cambio de gobierno, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, abordó uno de los episodios más complejos que enfrentó durante su gestión: el Caso Monsalve.

Consultada sobre si se trató de la peor crisis que le tocó vivir al mando del ministerio, la secretaria de Estado, en conversación con Radio Biobío, aseguró que, desde su perspectiva, una crisis institucional es aquella que “paraliza la atención y el funcionamiento del servicio”, lo que —sostuvo— no ocurrió en este caso.

“Fue más bien una crisis que me impactó a mí, de manera personal, a mi imagen pública”, señaló, recalcando que el ministerio mantuvo el ritmo de atención, así como la expansión e inauguración de centros del SernamEG en el país.

En su reflexión, Orellana planteó que el episodio deja al menos dos aprendizajes. Primero, que Chile ha avanzado en materia de género, pues —afirmó— si bien la violencia de género ha existido históricamente en la política, hoy existen mayores condiciones para que estos hechos sean denunciados.

En segundo término, subrayó la importancia de resguardar el debido proceso, tanto para las personas acusadas como para las víctimas.

En esa línea, reafirmó su postura respecto a que, sin que ello implique una declaración de culpabilidad —cuestión que corresponde determinar a la justicia—, “no puede mantenerse en el cargo una autoridad que deba ser investigada por una brigada especializada en delitos sexuales que depende jerárquicamente de ella misma”.