En su primera semana como Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana abordó los primeros días del Gobierno, la visita de Izkia Siches a La Araucanía y la aprobación del aborto libre en la Convención.

En entrevista con El Mercurio, la secretaria de Estado más joven del gabinete se refirió a la incorporación de su ministerio al comité político y a la transversalización del enfoque de género.

“En Chile hemos tenido por lo menos tres planes de transversalización del enfoque de género, aunque eso nunca ha logrado encarnarse en una política presente en todos los ministerios. La presencia en el comité político busca mostrar que eso va a estar en el más alto nivel de las decisiones”, dijo.

Asimismo, agregó que “lo que estamos tratando de instalar en el trabajo de gobierno es que no se pueden tratar por igual situaciones completamente distintas. En el caso de pensiones, por ejemplo, las mujeres tienen lagunas cotizacionales porque abandonan sus trabajos para cuidar, y por lo tanto, cotizan menos por eso. Y si no se considera eso en la reforma de pensiones, vamos a tener un nuevo sistema previsional, pero que terminará perpetuando la brecha entre las mujeres mayores”.

Sobre los dichos de la ministra Vallejo, donde señaló que el Gobierno de Sebastián Piñera fue el peor de la historia del país, Orellana expresó que “si tomamos en cuenta la evaluación ciudadana con la que terminó el período, Piñera es al que peor le ha ido desde los 90. La evaluación se vio muy tajantemente el 19 de diciembre y no la hacemos nosotros, sino la ciudadanía”.

“Personalmente creo que fue un Gobierno que tuvo muchos retrocesos para las mujeres, como la falta de respuesta al empleo femenino o la tardanza en responder ante la urgencia de la violencia en la pandemia”, añadió.

Ataque a Izkia Siches

Respecto a la visita de la ministra del Interior, Izkia Siches en La Araucanía donde se registraron disparos al aire mientras la comitiva de seguridad la trasladaba por la comuna de Ercilla, Orellana calificó este hecho como “inaceptable”.

“Lo primero es que es un ataque inaceptable, pero nosotros sabíamos que el diálogo en el conflicto del Wallmapu es difícil. Ninguno en el Gobierno minimiza la dificultad que tenemos por delante. Sabemos que va a estar lleno de actores que van a presionar para que el diálogo no prospere”, dijo, agregando que “en el Wallmapu lo que hay es ausencia de Estado. Creemos que, fortaleciendo el diálogo, pero también la presencia del Estado en un sentido amplio, podemos avanzar en destrabar el conflicto”.

Sobre la continuidad del diálogo, la ministra expresó que “las respuestas que han dado distintos sectores de las partes en conflicto han sido alentadoras, porque todos han demostrado que esto fue un impasse”.

Aborto y Educación Sexual Integral

El pasado martes la Convención Constitucional aprobó la iniciativa “Será Ley”, que garantiza los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas, así como el deber del Estado de asegurar las condiciones para un embarazo o la interrupción voluntaria de este para todas las mujeres y niñas del país. Por lo que ahora, la medida pasará al borrador de la nueva Carta Magna tras contar con el apoyo de 108 convencionales.

Sobre aquello, la ministra expresó estar de acuerdo con la iniciativa. En cuanto a las semanas de plazo o causales para efectuar un aborto, Orellana precisó que “a nivel mundial existen modelos de plazos y de causales. Yo me inclino por combinar ambos. No voy a entrar en detalle sobre los plazos o las causales, porque eso lo definirá el Congreso en su momento”.

Respecto a la objeción de conciencia, señaló que “es un derecho inalienable de las personas y no de las instituciones. Si hay personas que son objetoras, debe haber un profesional que no lo sea, para que preste el servicio”.

Por otra parte y sobre el artículo sobre Educación Sexual Integral que también se aprobó en la CC, la ministra expresó que esta iniciativa “significa educación en sexualidad pertinente en cada etapa de desarrollo. Por ejemplo, en la primera infancia enseñar los nombres del aparato reproductor a los niños y enseñarles que eso es privado, que nadie lo debe tocar o que nadie te puede obligar a dar un beso. Todas esas cosas van construyendo formas de relación que previenen el abuso infantil. Y eso es lo pertinente a esa edad. La forma de afectividad y goce de la sexualidad podrán llegar a la clase cuando los individuos están más desarrollados”.

“Si el enfoque familiar es distinto, ok, podrán darle su enfoque en la crianza en la casa, pero esto es fundamentalmente una pregunta sobre lo que necesitan saber los niños”, zanjó.

Finalmente, se refirió a las críticas que recibe por parte de mujeres que no comparten sus lineamientos ideológicos. “Eso lo he hecho desde antes de ser ministra. No estoy ideológicamente de acuerdo con todas las mujeres que me ha tocado apoyar en causas de violencia. Creo que el feminismo es una ventana desde la que miramos el mundo, pero ciertamente no todas las mujeres son feministas”, dijo.

Sobre la incorporación de propuestas para las mujeres trans, precisó que “nosotras queremos que las mujeres trans vean en nuestro ministerio un aliado en el desarrollo de instituciones adecuadas para las diversidades y disidencias, que en este momento el país no tiene. Creemos que la transfobia no es parte del feminismo”.