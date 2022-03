El ex ministro Alfredo Moreno conversó con Última Mirada sobre su labor en el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera y su visión sobre la situación de conflicto y violencia en la macrozona sur. El ex jefe de Desarrollo Social y Familia manifestó su opinión respecto al amedrentamiento que sufrió la comitiva de la ministra Izkia Siches en Ercilla y el rol de diálogo que ha querido impulsar el Ejecutivo. “Yo tengo mi propia apreciación, pero es posible que esté equivocado. Yo, personalmente, creo que este es el camino, por eso creo que a pesar de los errores que pudo haber cometido, por ejemplo, la ministra Siches en su primer viaje, hay que apoyarla y tomar lo positivo que es: poner la fuerza del Gobierno, del Estado y ojalá de todos en tratar de resolver esto, con los errores, con las marchas adelante y atrás”, dijo. En ese sentido, Moreno afirmó que “lo que no podemos es dejar abandonado esto, porque ya sabemos dónde nos viene a buscar después con un problema mucho más grande”.