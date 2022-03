Durante la mañana de este miércoles, el Gobierno realizó un comité policial extraordinario tras los incidentes ocurridos durante la visita de la ministra del Interior, Izkia Siches, a La Araucanía.

Cerca de las 10 de la mañana de este martes, Siches se dirigió a un encuentro en la comunidad de Temucuicui invitada por Marcelo Catrillanca, padre del comunero mapuche Camilo Catrillanca, asesinado en 2018 por el sargento (r) de Carabineros Carlos Alarcón.

Fue entonces cuando su recorrido fue interrumpido por diversos disparos al aire, al tiempo que se encontraron con cortes en la ruta, un auto incendiado y una tela con un mensaje escrito en el que se manifestaba el rechazo a la visita y a cualquier otro acercamiento del Gobierno.

Ante esta situación, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, insistió en la necesidad de diálogo para que “la violencia disminuya en el sur de Chile”.

“No se puede retirar el diálogo político, no se puede retirar el Estado y no nos podemos desentender de los problemas políticos de fondo que hay en la relación del Estado con el pueblo mapuche”, señaló desde el Palacio de La Moneda.

Monsalve además recalcó en que “cuando un diálogo se retira de un territorio, cuando el Estado se retira de un territorio, cuando un Gobierno no se hace cargo de los problemas políticos profundos que están detrás de un conflicto, la respuesta normalmente es que la violencia aumente“.

“Eso es lo que justifica que el Gobierno insista y persevere en la estrategia de diálogo. Han habido otros intentos de diálogo, otros gobiernos han intentado dialogar y esos diálogos han fracasado. Cuando los diálogos han fracasado, la violencia ha aumentado“, añadió.

Sobre el término del Estado de Excepción en la macrozona sur, el subsecretario aseguró que implica “un desafío para garantizar seguridad a los ciudadanos y ciudadanas que viven en el sur de Chile, y estamos trabajando con Carabineros y también con la Policía de Investigaciones con el objeto que a partir del término del Estado de Excepción haya un plan que permita garantizar a todos los chilenos la seguridad a la que aspiran y merecen“.

Respecto a la presentación de una querella por los hechos sucedidos ayer tras la visita de la ministra Siches, Monsalve confirmó que “es una acción que estamos evaluando y la informaremos seguramente durante el transcurso del día de hoy si es que se toma la decisión de que el Ministerio del Interior presente una querella”.

“Hay una obligación legal respecto a las autoridades públicas frente a la comisión de un delito, pero se inició una investigación de oficio por parte de la Fiscalía y por tanto es algo que estamos evaluando durante el transcurso del día”, agregó.

Respecto a posibles errores en la planificación en la visita de la ministra del Interior a La Araucanía, Manuel Monsalve enfatizó en que la visita “la ministra del Interior la viene planificando desde antes del cambio de mando (…) La conversación estaba acordada previamente, no fue una conversación improvisada y si la comitiva se dirigía a la casa de Marcelo Catrillanca era porque estaba acordado previamente”.