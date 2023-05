La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, anunció esta jornada que instruyó un sumario administrativo por la denuncia de acoso sexual que surgió contra el exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, quien renunció el viernes pasado.

Cabe recordar que hoy se dio a conocer que esta denuncia habría provocado la salida de Larraín de la subsecretaria.

Lee también: Presidente Boric aceptó renuncia de subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín

En ese contexto, la secretaria de Estado aseguró que “desde que se le pidió la renuncia, ha habido varias teorías conspirativas dando vuelta, pero lo cierto es que los cargos de ejercicio político están siempre a disposición del presidente de la República”.

Tras el anuncio, Jara también señaló que el exsubsecretario “va a poder hacer todos sus descargos”.

“Para nosotros es importante que se mantenga un estándar, en el cual la convivencia laboral de las y los trabajadores sea debidamente resguardada. En ese contexto, se incidió en algunas conductas que no eran del todo positivas”, explicó Jara.

En esa línea, la titular del Trabajo añadió que lamentaba mucho que “quien haya ejercido un cargo de responsabilidad pública salga generando conflictos que no son efectivos, por más que uno pueda tener diferencias de los temas que son más políticos”.

Versión de Christian Larraín

En conversación con Agenda Económica de CNN Chile, el exsubsecretario se refirió al tema, asegurando que “yo renuncié porque me pidieron la renuncia. Yo no lo sé, eso hay que preguntarle al Gobierno”.

“Me llama la ministra Jara y me dice: ‘tienes que dejar el cargo porque tienes una denuncia de acoso sexual en tu contra’. Mi reacción fue preguntar de qué se trata y me respondieron: ‘no te podemos decir‘”, señaló Larraín.

Tras ser consultado sobre haber dicho un chiste con doble sentido o mencionado alguna una palabra con connotación sexual, el exsubsecretario fue categórico en responder que “nunca he utilizado ningún tipo de lenguaje sexual ni de ninguna otra naturaleza”.

“El ambiente de trabajo en la subsecretaría era distendido y relajado. Existían relaciones de confianza en las que la gente se sentía con la libertad de utilizar diferentes términos en sus conversaciones”, dijo Christian Larraín.

De la misma forma, descartó que haya mantenido alguna relación sentimental en privado con alguna persona dentro de la subsecretaria. “Mi oficina funcionaba con la puerta abierta“, afirmó Larraín.