Ministra Jara sobre la posibilidad de ser candidata presidencial: “Voy a esperar lo que resuelva el PC y el presidente Boric”

La secretaria de Estado sostuvo que “es una discusión que en el PC no se ha dado y, con base en los supuestos, no puedo opinar todavía”.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se refirió a su eventual candidatura presidencial, afirmando que esperará “lo que resuelva tanto el Partido Comunista como el presidente”.

Los dichos de la secretaria de Estado se dieron luego de que, en el oficialismo, la expresidenta Michelle Bachelet (PS) descartara su candidatura y Carolina Tohá (PPD) anunciara la suya.

Desde el PC detallaron que definirán a su candidato o candidata el próximo 15 de marzo, con nombres como los de Jara y del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, sonando fuertemente.

Lee también: Alemania ha pagado cerca de $2 mil millones a víctimas de Colonia Dignidad

“La definición de nuestra candidatura la hará el pleno del comité central el sábado 15. Hay nombres distintos que tienen tareas diferentes”, dijo el presidente del PC, Lautaro Carmona.

¿Qué dijo la ministra Jara?

En entrevista con Cooperativa, la ministra Jara sostuvo que “claramente voy a esperar tanto lo que resuelva el PC como el Presidente de la República, ya que mi cargo depende de él”.

“Es una discusión que en el PC no se ha dado y, con base en los supuestos, no puedo opinar todavía”, dijo, sin descartar la posibilidad de ser candidata al afirmar que estará “siempre contribuyendo desde el espacio en que se me requiera”.

Por otra parte, se refirió a la candidatura presidencial de la exministra Tohá: “es una política de larga trayectoria en el país que hizo una contribución importante al Gobierno. Hoy cuenta con el apoyo de su partido y cada uno de los partidos seguramente va a ir definiendo sus candidaturas para una eventual primaria del oficialismo”.