Kimi Antonelli arrasa en un caótico GP de Mónaco, anota su quinto triunfo consecutivo y extiende su liderato en el campeonato de Fórmula 1

Imparable Andrea Kimi Antonelli, el piloto italiano de 19 años triunfó en el Gran Premio de Mónaco en una carrera dominada por el piloto de Mercedes en la que llegó a sacarle una vuelta a su compañero George Russell.

Con esta victoria, Antonelli anota su quinta carrera ganada, luego de ganar en China, Japón, Miami y Canadá, siendo el único piloto en la historia del “Gran Circo” en ganar cinco Grandes Premios consecutivos luego de su primer triunfo.

De esta manera, el joven piloto de Mercedes llega a 156 puntos y marca una distancia de 68 unidades frente a su compañero de equipo, que no sumó en esta edición del GP del Principado.

El podio lo completaron el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton (Ferrari) e Isack Hadjar (Red Bull).

Safety Cars, abandono de Verstappen y accidente de Leclerc

En tanto, la carrera tuvo dos Safety Car tras los incidentes de Lance Stroll (Aston Martin) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Asimismo, el tetracampeón del mundo, Max Verstappen, abandonó en la primera vuelta luego de problemas en el motor.

Campeonato de Pilotos: Antonelli lidera con 156 puntos

Así, Kimi Antonelli se consolida en la primera posición en el Campeonato Mundial de Pilotos con 156 unidades, seguido de Lewis Hamilton con 90 puntos y George Russell con 88 unidades.

La próxima carrera será este domingo 14 de junio, cuando la Fórmula 1 aterrice en Barcelona para el Gran Premio de España, correspondiente a la séptima fecha de la máxima categoría del deporte motor.