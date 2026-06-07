Luis Silva: “Es demasiado temprano para pensar en eso”, pero Martín Arrau “tiene muchas condiciones” para ser candidato presidencial

“Martín es un profesional fuera de serie”.

Con esas palabras, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, se refirió al actual ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

En entrevista con The Clinic, el republicano abordó las modificaciones que el presidente José Antonio Kast hizo hace algunas semanas en la cartera de Seguridad, con la salida de la ahora exministra Trinidad Steinert, quien dejó el Gobierno en medio de críticas a su gestión.

Así, Silva calificó a su par del Partido Republicano como un profesional excepcional: “Todas las veces que me ha tocado interactuar con él en temas políticos y profesionales, como en sus campañas políticas, en todas esas ocasiones he comprobado que es alguien extraordinario“.

“Tiene un alto nivel de compromiso, estándares éticos, identificación con el proyecto republicano, cercanía con el Presidente José Antonio Kast. Todo eso demuestra que era un muy buen candidato para este ministerio“, dijo al citado medio.

Consultado sobre si Martín Arrau tiene capacidades para representar al mundo republicano en una próxima carrera presidencial, Silva respondió que “todavía es demasiado temprano para pensar en eso, sobre todo porque está en una cartera delicada. Pero yo creo que tiene muchas condiciones. Ahora, de allí a lo que pueda pasar en 2029, me declaro incompetente”.

En cuanto a los nombres que podrían surgir tanto en el Partido Republicano como al interior del Gobierno, comentó que eso depende de las percepciones.

De todos modos, recalcó que las cualidades profesionales y políticas de Arrau “son indiscutibles, y si esos son atributos que las personas valoran, estamos ante una persona muy seria”.