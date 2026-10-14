Ministra Francisca Toledo anuncia fondo patrimonial de US$10,3 millones para las áreas protegidas en el centenario de los parques nacionales

Francisca Toledo, ministra del Medio Ambiente, abrió las palabras inaugurales del VI Encuentro de Áreas Protegidas y Comunidades Portal ante senadores, exsenadores, alcaldes, gobernadores, representantes del gobierno central, guardaparques y fundaciones. En su discurso, planteó una pregunta central: qué decisiones toma hoy el país para que Chile, dentro de 100 años, pueda mirar la naturaleza que logró conservar.

La autoridad recordó la creación del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales en agosto de 1926, un decreto que, según explicó, marcó el inicio de la responsabilidad del Estado en el cuidado del patrimonio natural. “Cuidar la naturaleza es también una manera de hacernos responsables del futuro de nuestro país“, afirmó.

Una construcción de varios gobiernos

Toledo sostuvo que la conservación “no es obra de un gobierno” ni bandera de un sector político, sino una construcción republicana. En esa línea, repasó los principales hitos: la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, impulsada por Patricio Aylwin; el sistema de evaluación ambiental y la incorporación al Convenio sobre la Diversidad Biológica, con Eduardo Frei Ruiz-Tagle; y la primera Estrategia Nacional de Biodiversidad, aprobada en 2003 bajo Ricardo Lagos.

También mencionó la protección del bosque nativo y la creación del Ministerio del Medio Ambiente durante los gobiernos de Michelle Bachelet, junto con la promulgación de la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) bajo Gabriel Boric. A la actual administración de José Antonio Kast, señaló, le corresponde iniciar el despliegue de ese servicio.

De la protección a la conservación efectiva

La ministra advirtió que “declarar la protección de un lugar no equivale por sí solo a conservarlo”, ya que la tarea requiere guardaparques, investigación, planes de manejo, infraestructura, fiscalización y recursos.

El SBAP comenzó a operar en febrero de este año y, en marzo de 2027, incorporará las áreas protegidas que hoy administra Conaf. Toledo precisó que el proceso no consiste solo en trasladar personas y carpetas, sino también conocimientos, experiencias y aprendizajes.

Fondo patrimonial para los parques

Para asegurar un financiamiento estable, el ministerio y el SBAP decidieron destinar la postulación de Chile al noveno ciclo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), que corresponde a US$10,3 millones, a la creación del primer fondo patrimonial para las áreas protegidas. La ministra aclaró que este instrumento no reemplaza la responsabilidad financiera del Estado y adelantó que, en la COP de Biodiversidad del próximo mes, anunciarán el trabajo conjunto con el BID para diseñar la propuesta.

“Cuando Chile conmemore los 200 años del primer parque nacional, no serán otros discursos los que darán cuenta del trabajo que hicimos, sino los bosques que permanezcan en pie, los ecosistemas que siguen vivos y las especies que fuimos capaces de proteger“, concluyó.