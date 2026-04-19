Ministra Duco: “La prioridad del Ministerio del Deporte es entregar ropa linda” y contar con equipamiento “a la altura de lo que merecemos”

La ministra del Deporte, Natalia Duco, expresó que “para nosotros, la ropa que uno usa para representar a Chile es mucho más que un polerón; es la ropa que usa el superhéroe cuando va a la pelea”, y subrayó la importancia de contar con un equipamiento adecuado para los atletas que representan al país.

Las declaraciones de la ministra del Deporte, Natalia Duco, respecto a los lineamientos de su cartera generaron diversas reacciones.

En el marco del ITTF World Para Future Santiago 2026, la secretaria de Estado expresó: “La prioridad número uno del Ministerio del Deporte es entregar ropa linda”.

Y agregó: “Para nosotros, la ropa que uno usa para representar a Chile es mucho más que un polerón; es la ropa que usa el superhéroe cuando va a la pelea. Entonces, si uno va fea con la polera mala, ya perdiste. Uno tiene que ir tan lindo vestido que los demás quieran tu buso, porque ya ganaste. Entonces, esa es mi obsesión: tener un equipamiento en Chile a la altura de lo que merecemos”.

Según publicó T13, el registro fue difundido en la cuenta oficial de Team ParaChile y posteriormente eliminado.

En cuanto a las reacciones, destacó la de la destacadagimnasta Makarena Pinto, quien sostuvo en Radio Bío-Bío: “Lo fundamental para cualquier deportista es contar con un equipo médico, igualdad de género y mejores condiciones de viaje, y que nadie tenga que pagar por representar a Chile. El respeto y la justicia en las evaluaciones son la base. Es increíble que la vestimenta siga siendo un conflicto; hace poco pedí el equipo necesario para viajar y me fue negado. No debería ser una lucha obtener lo mínimo para competir con dignidad”.