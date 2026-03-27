Ministra de Energía, Ximena Rincón, asegura que Gobierno evalúa frenar alzas de la luz en abril: “Estamos estudiando la fórmula para tratar de evitar aquello”

La ministra de Energía, Ximena Rincón, se refirió a la posibilidad de un incremento en las tarifas eléctricas a partir de abril, en medio de un escenario marcado por ajustes derivados de decisiones adoptadas en años previos.

En conversación con Universo al Día, la secretaria de Estado planteó que este eventual aumento tiene su origen en medidas implementadas durante el periodo anterior, señalando que “la luz debiera subir a partir de abril producto de lo que se hizo en el gobierno anterior, hay que decirlo”.

De acuerdo con lo explicado, el alza responde a una deuda acumulada en el sistema eléctrico, generada en el contexto de la pandemia y el congelamiento de tarifas, lo que posteriormente derivó en la necesidad de recalcular los precios. En esa línea, precisó que la autoridad regulatoria instruyó dicho proceso tras anuncios que no se concretaron en iniciativas formales.

Respecto a las acciones del Ejecutivo, Rincón sostuvo que se encuentran evaluando mecanismos para mitigar el impacto en los hogares, aunque sin definiciones cerradas hasta ahora. “Estamos estudiando la fórmula para tratar de evitar aquello. No la tenemos todavía”, afirmó.

En la misma línea, la ministra evitó descartar el incremento, indicando que “no digo que no va a subir”, y subrayó que el Gobierno continúa trabajando en posibles soluciones.

Finalmente, enfatizó el esfuerzo por enfrentar esta situación, aunque reiteró el carácter estructural del problema: “Estamos haciendo todo lo posible para poder tener buenas noticias, pero es una deuda que existe”.