Ministra Vallejo y dichos de “atorrantes” desde comando de Matthei: “Los felicitaría por el nivel tan bajo al que llegaron”

El jefe de campaña de Matthei tildó al gobierno de "torrantes", lo que fue respaldado por la candidata de Chile Vamos.

La ministra vocera Camila Vallejo se refirió a los dichos del comando de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, afirmando que “los felicitaría por el nivel tan bajo al que llegaron“.

Esto luego de que el jefe de campaña, Diego Paulsen, tildara a la administración del presidente Gabriel Boric como “un gobierno atorrantes que no han sido capaces de entregar soluciones concretas a los chilenos”.

La candidata apoyo estos dichos. “Yo respaldo totalmente a mi jefe de campaña. Totalmente. El tema es que yo he prometido portarme como señorita. Así que él ha dicho lo que ha dicho y yo creo que los chilenos tienen bien formada la opinión”.

La respuesta de la ministra Vallejo al comando de Matthei

En entrevista con T13, la ministra Vallejo partió señalando que al comando los “felicitaría por el nivel tan bajo al que llegaron en el debate político electoral porque uno se hace una pregunta: ¿Esta es la forma de gobernar que ofrecen al país?”.

En esta línea, dijo estar preocupada por que “este sea el nivel del debate porque más allá de las performance electorales, para pegar con cuñas, con titulares, creo que todo siempre tiene un límite, y a veces se logran sobrepasar los límites más bajos del debate político. Y aquí creo que lo sobrepasaron”.

“Es lamentable; lo que uno esperaría es que se discuta en función de las ideas, que haya debate en torno a las propuestas de país, pero no en torno a la descalificación y menos de este tipo. Más allá de la connotación clasista y todo eso, el nivel tan bajo al que se ha llegado”, agregó la secretaria de Estado.

Finalmente, la ministra vocera afirmó que como Ejecutivo “lo importante es que si recibimos críticas, sean en torno a nuestras medidas y propuestas, poder hablar sobre eso porque hemos puesto en el centro las políticas públicas (…), hablemos sobre las cosas que necesita la gente”