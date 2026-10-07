Ministra Arzola responde a rector de la UC por Presupuesto 2027: “Los recursos para los jardines infantiles llevaban años estancados”

Este miércoles, la ministra de Educación, María Paz Arzola, fue consultada acerca de la carta de Juan Carlos de la Llera, rector de la Pontificia Universidad Católica, la que incluso fue leída hoy en una sesión de la discusión particular del Presupuesto 2027 de Educación en la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto.

En el escrito, de la Llera sostuvo que el presupuesto proyectado pone en riesgo “los principios sobre los cuales Chile ha construido uno de los sistemas universitarios más sólidos de América Latina“.

Al ser consultada respecto a esta carta, la titular de Educación comentó que “tenemos efectivamente un sistema de educación superior sólido que destaca respecto a, por ejemplo, los sistemas educativos de la región”.

En esa misma línea, sostuvo que “la decisión que nosotros hemos tomado hoy día es poder priorizar esos primeros años donde se forma cerca del 90% del desarrollo cerebral, que es la primera infancia, que es la educación parvularia”.

“Los recursos para los jardines infantiles llevaban años estancados, mientras que los recursos para la educación superior en la última década se han duplicado“, añadió, defendiendo la iniciativa de Ley de Presupuesto para la cartera.

Actualmente, las glosas presupuestarias están enfocadas en los aprendizajes y la primera infancia. Por ello, señaló que la asignación de los recursos “tiene que ser coherente con ese discurso” y afirmó que el presupuesto presentado responde justamente a “ese foco y a esa necesidad”.