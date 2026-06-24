Ministra Arzola tras fallo del TC sobre Escuelas Protegidas: “Nuestro objetivo sigue siendo el mismo”

La ministra de Educación, María Paz Arzola, se refirió al fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre el proyecto de Escuelas Protegidas, luego de que el organismo acogiera parcialmente el requerimiento presentado contra algunas disposiciones de la iniciativa.

En conversación con Radio Infinita, la secretaria de Estado señaló que el Gobierno solo conoce por ahora el comunicado del tribunal y que esperará los fundamentos de la sentencia para definir los próximos pasos.

“Nosotros estamos esperando, obviamente, conocimos el comunicado solamente, tenemos que tener el fundamento, porque nuestro objetivo sigue siendo el mismo”, afirmó.

“Nuestro objetivo sigue siendo el mismo”

Arzola sostuvo que el Ejecutivo será respetuoso de la institucionalidad y de la decisión que adopte el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, recalcó que el propósito del proyecto se mantiene: avanzar en la protección y seguridad de las comunidades educativas.

“Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, que es avanzar en la protección, en la seguridad de las escuelas, en poder entregar herramientas a los colegios para que puedan prevenir también hechos que escapan de sus posibilidades”, señaló.

La ministra agregó que estarán atentos a la publicación de los fundamentos para evaluar si existe alguna acción adicional que pueda tomar el Gobierno.

Consultada sobre eventuales planes alternativos frente al pronunciamiento del TC, Arzola insistió en que cualquier decisión dependerá del contenido completo de la sentencia.

“Depende de los fundamentos”, respondió.