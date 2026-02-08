Ministra Arredondo responde a críticas por “festival porno” y dice que buscan “intentar quitar recursos y justificar recortes”

Indicando que no es parte de sus facultades evaluar los fondos de cultura, la secretaria de Estado aseguró que "algunos vienen a cuestionarlo todo para intentar quitar recursos y justificar recortes en cultura".

La Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, salió al paso de los cuestionamientos levantados por la UDI tras la polémica por el financiamiento estatal superior a los 64 millones otorgado a un evento catalogado como “festival porno”.

Desde la oposición, parlamentarios gremialistas exigieron la salida de la secretaria de Estado, además de emplazar al presidente Gabriel Boric a pronunciarse sobre el tema.

A través de su cuenta de X, Arredondo defendió el mecanismo de asignación de recursos estatales y señaló que las autoridades no intervienen en la evaluación de los fondos.

Además, cuestionó a algunos sectores indicando que tendrían el objetivo de justificar recortes en el área de la cultura.