Ministra Arredondo responde a críticas por “festival porno” y dice que buscan “intentar quitar recursos y justificar recortes”

Indicando que no es parte de sus facultades evaluar los fondos de cultura, la secretaria de Estado aseguró que "algunos vienen a cuestionarlo todo para intentar quitar recursos y justificar recortes en cultura".
La Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, salió al paso de los cuestionamientos levantados por la UDI tras la polémica por el financiamiento estatal superior a los 64 millones otorgado a un evento catalogado como “festival porno”.
Desde la oposición, parlamentarios gremialistas exigieron la salida de la secretaria de Estado, además de emplazar al presidente Gabriel Boric a pronunciarse sobre el tema.
A través de su cuenta de X, Arredondo defendió el mecanismo de asignación de recursos estatales y señaló que las autoridades no intervienen en la evaluación de los fondos.
Además, cuestionó a algunos sectores indicando que tendrían el objetivo de justificar recortes en el área de la cultura.
Las autoridades políticas no evalúan fondos en cultura, justamente para que estos no dependan de la mirada política del gobierno de turno. Lo que queda claro de esta polémica es que algunos vienen a cuestionarlo todo para intentar quitar recursos y justificar recortes en cultura https://t.co/yUJe6KKmzq
— Carolina Arredondo (@_caroarredondo) February 7, 2026
