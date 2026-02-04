La controversia por la muestra “Excéntrico” que abrió un flanco entre la oposición y la ministra Arredondo

La presidenta de la Comisión de Cultura, Viviana Delgado, señaló que el 4 de marzo se citará a la ministra Carolina Arredondo para esclarecer los recursos asignados a la Muestra Internacional de Cine y Placeres Críticos Chile, mientras que diputados de la oposición solicitaron su salida acusando un “despilfarro de dineros públicos”.

Los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Benavente y Hotuiti Teao, solicitaron la renuncia de la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, debido al aporte de su cartera a la Muestra Internacional de Cine y Placeres Críticos Chile, denominada “Excéntrico”.

Según los parlamentarios gremialistas, el evento, que se realizó entre el 23 y el 30 de enero, recibió un “aporte superior a los $64 millones”, por lo que calificaron la situación como un “despilfarro de dineros públicos autorizados por la Arredondo para exhibir cine porno con dineros de los impuestos de todos los chilenos”.

Además, sostuvieron que los secretarios de Estado “tienen tres meses para responder políticamente, una vez cesado en el cargo”.

En esa línea, la presidenta de la Comisión de Cultura, Viviana Delgado (IND-PL), adelantó en The Clinic que el próximo 4 de marzo se citará a Arredondo a la comisión para aclarar los recursos destinados.

“Es indispensable revisar los criterios de adjudicación y transparentar estos procesos para resguardar el buen uso de los recursos públicos”, señaló.

Por su parte, el integrante de la Comisión de Cultura de la Cámara, Eduardo Durán (RN), indicó en el citado medio que acudirá a la Contraloría General de la República (CGR) para que se revisen estos gastos y se determine si los criterios de adjudicación se ajustan a los fines culturales que el Estado debe resguardar.

Consultado por las críticas hacia la gestión de la titular de Cultura en este caso, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respondió: “Hay que tener a la vista la institucionalidad que se ha creado en este ámbito y la forma en que se asignan los recursos, a través de distintos consejos o comités, por lo que no se trata de decisiones unipersonales de una autoridad en particular”.

Y remarcó que “la ministra cuenta con la confianza del Presidente de la República”.

La respuesta de la organización

Respecto de los cuestionamientos, la organización respondió que la Muestra Internacional de Cine y Placeres Críticos Chile se realiza desde hace siete años de “forma autogestionada y gracias a una red de colaboraciones y trabajo voluntario dentro y fuera de Chile”.

“Las únicas ediciones que han contado con financiamiento del Fondo Audiovisual han sido la 5ª (2024) y la 7ª edición (2026), tras procesos de evaluación conducidos por especialistas externos, bajo criterios técnicos según la normativa vigente de los Fondos de Cultura”, argumentaron.

En ese sentido, plantearon que “a nivel cultural, diversas voces del mundo académico y las artes respaldan que la pornografía es un objeto de análisis, experimentación, investigación académica y de apreciación artística, lo cual se refleja en publicaciones académicas, ensayos y exposiciones en museos en diversos formatos, entre otros”.

“Excéntrico genera paneles de conversación, programas de mediación y educación para sus audiencias”, cerraron en el escrito.