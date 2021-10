Durante esta jornada el Ministerio de Medio Ambiente anunció que presentarán la propuesta del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCPMU), el cual constará de un polígono ampliado que supera las 223 mil hectáreas, ubicada frente al sistema costero insular de la Región de Coquimbo.

Según un informe que publicaron desde el ministerio, esta área será conformada por “ocho islas o islotes que junto con sus aguas circundantes y las surgencias o corrientes del fondo marino, sustentan una gran diversidad de poblaciones de especies terrestres y marinas, parte de la Ecorregión de Chile Central”.

Lee también: Listo para ser Ley: Despachan proyecto que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones

En el sector actualmente se encuentran las Reservas Marinas Choros-Damas e Isla Chañaral, y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Según el documento, el año 2009 “OCEANA ingresó la primera solicitud de creación de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCPMU) “La Higuera-Isla Chañaral”.

También aseguraron que esta área protegida no afectará la pesca de la zona. “La figura de AMPCMU no limita el desarrollo de la pesca, siempre y cuando ésta no dañe los objetos de conservación en virtud de los cuales el área será creada”.

La ministra de la cartera, Carolina Schmidt, anticipó que esperan poder presentar este proyecto al Consejo de Ministros este trimestre.

“En este período formalizamos la mesa de trabajo para proteger el área, y hoy la propuesta de creación de área marina costera protegida de múltiples usos (AMCPMU) Archipiélago de Humboldt, se encuentra diseñada con un polígono propuesto ampliado que supera las 223 mil hectáreas. Estamos a la espera de ponerla en tabla para presentarla ante el Consejo de Ministros por la Sustentabilidad (CMS) durante el último trimestre de este año”.

Lee también: Arias y tercera cláusula del caso Dominga: “Es bastante relevante porque podría ampliar el plazo de la prescripción”

Esta mesa estuvo constituida por representantes la Subsecretaría del Medio Ambiente, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, y la Subsecretaría de Turismo.

Por último, desde el ministerio explicaron que el mandato de esta mesa fue proteger el ecosistema y las especies de la zona.

“El mandato de la mesa fue precisar el área a proteger, brindando un adecuado resguardo a los ecosistemas, especies y procesos reproductivos de la fauna ahí presente, junto con considerar los usos y sus condiciones específicas, que quedarán sujetos a la zonificación del área y a un plan de administración. De esa manera, para abarcar y proteger todas las áreas de procesos ecológicos fundamentales, tales como las zonas de surgencia y alimentación, y la presencia de ecosistemas y especies del alto valor de protección”, concluyeron.