Expogame 2026 confirma su nueva edición en Estación Mapocho con El Mariana y Keyblade: “Más allá del juego”

La industria del entretenimiento digital nacional volverá a tener uno de sus eventos clave en la capital. Este miércoles, se confirmó oficialmente una nueva edición de Expogame 2026, cita que se llevará a cabo los próximos 2, 3 y 4 de octubre en las instalaciones del Centro Cultural Estación Mapocho (CCEM). La instancia, que tradicionalmente congrega a miles de fanáticos de los videojuegos, el cosplay y el streaming, prometió para este año una propuesta renovada que, como ha documentado históricamente Radio Biobío en sus coberturas del certamen, buscará fortalecer su sitial en el país de la mano del concepto “Más allá del juego”.

Uno de los ejes noticiosos de la jornada fue la revelación de su cartel internacional, encabezado por dos de las figuras más influyentes del circuito digital hispanohablante. Desde México aterrizará Osvaldo Palacios Flores, conocido mundialmente como El Mariana, streamer que acumula más de 9 millones de suscriptores y que hoy es un referente ineludible del sector. Nicolás Benavente, productor general de Expogame, dimensionó la magnitud de su visita: “El creador de contenido será parte del main stage y protagonizará un exclusivo Meet & Chill el próximo sábado 3 de octubre, donde compartirá directamente con sus seguidores en una experiencia especialmente diseñada para la comunidad”.

A la presencia del mexicano se sumará, durante la jornada del domingo 4 de octubre, el español Alejandro, célebremente conocido como Keyblade. El artista, que ostenta más de 7 millones de suscriptores gracias a sus virales “Épicas Batallas de Rap del Frikismo”, aterrizará en el país con un perfil distinto. Sobre su presentación, María Paz Arzola, coordinadora general de Expogame Chile, adelantó que el músico llegará “con un espectáculo cargado de nostalgia, cultura geek y música inspirada en videojuegos y anime”, posicionándose como uno de los momentos más esperados por el público local.

Más allá de los invitados estelares, el segundo foco del evento será su radical transformación hacia un ecosistema de entretenimiento interactivo, dejando atrás el formato tradicional de feria presencial. Para ello, se implementará el renovado Pasaporte Expogame y una aplicación móvil oficial, evitando la dependencia del público hacia las redes sociales durante las jornadas. “Permitiendo que los asistentes participen en retos, completen misiones y acumulen puntos en distintas zonas gamificadas del evento para luego canjear premios exclusivos en Expogame Center”, explicó Benavente respecto a la optimizada mecánica de recolección de Cristales Expogame.

Finalmente, el aspecto competitivo quedará coronado por el torneo Expogame Champions, apuntando directamente al segmento más dedicado de los asistentes. Según ratificó la propia Arzola respecto a las bases del certamen, la dinámica exigirá que “los jugadores más tryhard deberán farmear cristales durante los tres días del evento para asegurar un lugar entre los cuatro finalistas que competirán en vivo sobre el main stage el domingo 4 de octubre por un premio total de $1.000.000 de pesos”. Las entradas para el evento ya se encuentran disponibles a través de Puntoticket —empresa privada a cargo de la comercialización— con opciones de Pase Diario, Abono General y beneficios de ingreso liberado o con descuento para la comunidad mediante el Cosplay Pass.