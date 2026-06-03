La dura adverencia de la OCDE: Guerra con Irán podría ser tan perjudicial para el crecimiento económico como la pandemia

(CNN En Español – CNN Chile) — La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha advertido que el crecimiento económico mundial podría desacelerarse hasta alcanzar niveles observados durante la pandemia del covid-19 y la crisis financiera mundial si la guerra con Irán se prolonga.

Según la organización con sede en París, en su último informe sobre las perspectivas económicas mundiales, una “interrupción prolongada” de los flujos energéticos procedentes de Medio Oriente que se extienda hasta bien entrado 2027 provocaría una desaceleración del crecimiento mundial hasta el 2,1 % en 2026 y el 1,8 % en 2027.

“Estas tasas son extremadamente bajas fuera de las grandes recesiones mundiales, como la crisis financiera mundial o la pandemia”, señaló, advirtiendo que tal escenario dejaría una “huella duradera en muchos países, especialmente en Asia”.

Si el conflicto se resuelve más rápidamente, la OCDE prevé que el crecimiento económico mundial se desacelere del 3,4 % en 2025 al 2,8 % en 2026, antes de repuntar hasta el 3,1 % en 2027, en línea con sus previsiones previas a la guerra.

“La economía mundial comenzó 2026 con un sólido dinamismo, pero las perspectivas se han debilitado significativamente desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, y es probable que sus efectos se prolonguen durante algún tiempo”, declaró el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann. “Cuanto más duren las perturbaciones, mayores serán los costos económicos y sociales”.

En declaraciones a la prensa, Cormann afirmó que el actual aumento de los precios de los fertilizantes, debido a la reducción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, podría provocar un aumento del 13 % en los precios del trigo si se mantuviera.

“No se trata de un riesgo abstracto, sino de un riesgo muy real para la seguridad alimentaria que afectará con mayor dureza a las economías más vulnerables”, señaló.