Dólar repunta y cierra encaminado a los $900 tras estancamiento de negociaciones en Medio Oriente y moderación del cobre

El dólar finalizó la sesión de este miércoles con un avance de $7, cerrando en $895, luego de que se estancaran nuevamente las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente.

Durante el día, las fuerzas iraníes atacaron un aeropuerto en Kuwait, lo que diluyó la posibilidad de llegar a un acuerdo en el corto plazo en la región.

El fortalecimiento de la divisa norteamericana se vio además apoyado por la moderación del cobre, que llegó a cotizar en US$ 6,68 la libra y retrocedió hasta la zona de los US$ 6,49.

Tensiones geopolíticas y demanda por activos refugio empujan el tipo de cambio

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, aseguró que el aumento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente ha sido el gran factor detrás del alza en el tipo de cambio, junto con una mayor demanda por activos refugio.

“Las noticias provenientes de Irán siguen generando volatilidad en los mercados. Si bien continúan las conversaciones y se mantiene sobre la mesa un posible acuerdo en varias etapas con Estados Unidos, las declaraciones cruzadas entre ambos países mantienen la incertidumbre elevada”, explicó.

“Este escenario ha permitido que el petróleo permanezca sobre los US$ 93 por barril, fortaleciendo al dólar y favoreciendo el rebote del tipo de cambio desde los mínimos observados durante las últimas semanas”, agregó.

“El USD/CLP continúa desarrollando una corrección alcista de corto plazo tras la fuerte caída registrada desde mediados de mayo. Mientras se mantenga sobre los $891, el mercado podría continuar buscando la zona de resistencia ubicada en $896,4 e incluso acercarse nuevamente a los $900 si persisten las tensiones geopolíticas y el cobre mantiene su proceso correctivo. Por el contrario, cualquier avance concreto en las negociaciones o una recuperación del cobre podría devolver presión bajista al tipo de cambio”, concluyó.

Por su parte, el senior account manager de XTB, Lorenzo Matus, indicó: “El USD/CLP tiene el sesgo definido: una ruptura sostenida sobre $895 abriría paso hacia $900 primero y $905 como objetivo secundario, con $912 como escenario extendido si los datos de mañana acompañan. El único camino bajista para el peso pasa por una sorpresa negativa en los datos americanos de las 08:30 — costos laborales bajo lo esperado y solicitudes de desempleo por sobre las 220k serían el mínimo necesario para quitarle tracción al dólar”.

“En ese caso, el soporte inmediato se ubica en $884, con extensión hacia $881 y eventualmente $873 si la señal de enfriamiento viene acompañada de una recuperación del cobre o señales de mayor estímulo desde Pekín”, cerró.