Ministerio de Energía oficializa ajuste que reduce cobros cuentas de luz en varias comunas: ¿Cuándo inicia la disminución?

Las cuentas de la electricidad comenzarán a registrar bajas en distintas comunas del país luego de que el Ministerio de Energía oficializara un ajuste en los cargos de Precio Nudo Promedio (PNP), tras detectar y corregir un error metodológico en el cálculo aplicado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) durante 2024.

Los cambios deberían reflejarse en las boletas eléctricas a partir de esta semana, específicamente este miércoles.

El decreto, publicado en el Diario Oficial, establece los valores que regirán durante el primer semestre del año y apunta a subsanar los sobrecostos generados por una inconsistencia técnica relacionada con la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el uso de tasas de interés no reajustables, según detallaron las autoridades.

El proceso de corrección fue revisado por la Contraloría General de la República, que dio luz verde a la medida, aunque acotó su alcance.

El organismo fiscalizador precisó que la enmienda se aplica exclusivamente al período comprendido entre los decretos tarifarios vigentes entre 2024 y 2025, sin extenderse a eventuales diferencias generadas con anterioridad, recogió La Tercera.

Además, la Contraloría instruyó la necesidad de ajustar una resolución previa de la CNE, emitida en 2023, al considerar que reproduce la misma inconsistencia metodológica detectada en el cálculo de los precios nudo.