“Desde el 11 de marzo podrán evaluar nuestro trabajo”: Marín responde a críticas tras reunión de traspaso con Orellana

“Queremos avanzar por todas las mujeres de Chile y ese también es (...) el compromiso del presidente electo, José Antonio Kast”, señaló tras la reunión con la actual ministra de la Mujer, evitando referirse al aborto y a otros proyectos.

A un mes del inicio del mandato del presidente electo, José Antonio Kast, la futura ministra de la Mujer, Judith Marín, se reunió este viernes con la actual titular de la cartera, Antonia Orellana, para dar inicio al proceso de traspaso de funciones del ministerio.

Marín explicó que durante la reunión se abordaron temas relevantes para el traspaso de la gestión. “Tenemos un diagnóstico en común: queremos avanzar por todas las mujeres de Chile, y ese también es nuestro compromiso, el compromiso del presidente electo José Antonio Kast y el mío como futura ministra de la Mujer, trabajar por todas las mujeres del país”, afirmó.

El encuentro se realizó en dependencias del Ministerio de la Mujer y tuvo una duración de tres horas. La cita se dio en medio de las críticas que generó el nombramiento de Judith Marín como futura líder de la cartera, que apuntan a su activismo religioso en política durante sus años universitarios, así como de las tensiones entre la oposición y el oficialismo por la Ley de Sala Cuna Universal.

Dicha iniciativa deberá ser tramitada por el gobierno de José Antonio Kast, con Marín a la cabeza del Ministerio de la Mujer, luego de que no pudiera concretarse su votación en la comisión del Senado.

La bilateral entre Marín y Orellana

Según Marín, durante la reunión se abordaron aspectos clave para completar el traspaso sin inconvenientes, como el balance del estado actual del ministerio y la entrega de información sobre los programas vigentes de apoyo a las mujeres.

No obstante, la futura ministra evitó referirse tanto a la actual Ley de Aborto como al proyecto de Sala Cuna Universal.

La secretaria general del Partido Social Cristiano (PSC) señaló que su foco inicial en este “gobierno de emergencia” será comenzar a trabajar en materias de seguridad, como la violencia contra la mujer, y en el desempleo femenino en Chile.

“Nuestro compromiso es trabajar y avanzar en aquellas políticas públicas que entreguen una ayuda real a las mujeres. Esto incluye materias de seguridad, como la violencia contra la mujer, y también el impulso económico y laboral, donde hoy tenemos cifras de desempleo récord en los últimos 15 años”, explicó.

La futura ministra también respondió a las críticas que provocó su nómina en el ministerio de la Mujer: “Desde el 11 de marzo podrán evaluar nuestro trabajo”.

Una cifra que Marín se comprometió a reducir. “Queremos que las mujeres puedan acceder a mejores empleos y a una mejor calidad de vida para ellas y sus familias”, sostuvo.

Finalmente, Marín agradeció la disposición de la ministra Orellana y la colaboración de su equipo para iniciar el proceso de transición entre ambos gobiernos.