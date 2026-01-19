Mineduc extiende periodo de matrícula universitaria para estudiantes damnificados por incendios: “No perderán su cupo”

Desde la cartera señalaron que esta medida "busca entregar tranquilidad a las personas que resultaron seleccionadas en universidades y que fueron afectadas por la catástrofe, asegurando que no perderán su cupo".

Este lunes, el Ministerio de Educación (Mineduc) anunció la extensión del periodo de matrícula universitaria para los estudiantes damnificados por los incendios en el sur del país.

La decisión fue tomada por el Comité Técnico de Acceso del Subsistema Universitario con el fin de resguardar y cautelar el proceso de matrícula, que se inicia este martes 20 de enero.

“Considerando la situación de catástrofe que enfrentan las y los postulantes y sus familias en las zonas afectadas, el Comité resolvió habilitar esta vía excepcional de matrícula para postulantes de las comunas afectadas”, señalaron desde el Mineduc.

Recalcaron que esta medida “busca entregar tranquilidad a las personas que resultaron seleccionadas en universidades del Sistema de Acceso y que fueron afectadas por la catástrofe, asegurando que no perderán su cupo producto de las dificultades derivadas de los incendios”.

Esta vía excepcional permitirá a las universidades adscritas al Sistema de Acceso matricular a aquellos postulantes seleccionados y a quienes resulten convocados al correr las listas de espera, y que no puedan hacerlo en los períodos establecidos, hasta el próximo viernes 6 de marzo.

“Ello se puede acreditar a través de la ficha FIBE (…) y obviamente todos aquellos que puedan demostrar esa condición de afectados por los incendios van a poder acceder a este plazo excepcional“, sostuvo la noche de este lunes el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.