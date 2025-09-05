Millonaria estafa al interior de Banco Falabella: Cajera modificó cupón de depósito y se compró un auto nuevo

La mujer digitó un "cero" extra a un depósito de $9 millones, por lo que finalmente ingresó una transacción por $90 millones.

Una estafa fue advertida por Banco Falabella, la que involucraba a una de sus cajeras, quien recibió un millonario beneficio a partir de una transacción monetaria.

Según los antecedentes dados a conocer por LUN, el hecho ocurrió a inicios de junio en una sucursal de Las Condes.

La querella, presentada ante el Cuarto Juzgado de Garantía, apunta a que un hombre entregó un cupón de depósito a la cajera por un monto de $9 millones.

Sin embargo, la acusada le añadió un cero al monto, por lo que computó $90 millones.

Banco Falabella además denunció que unos minutos después, el titular de la cuenta donde se recibieron los $90 millones sacó $45 millones en efectivo.

Posteriormente, se reveló que la mujer cotizó un seguro para un Mazda CX-5, cuya entrega estaba programada para el día siguiente de que se produjera el depósito.

Tras la presentación de la querella, la mujer fue detenida y formalizada por el delito de estafa, motivo por el que quedó con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.