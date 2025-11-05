Millennials, mujeres e indiferentes a la política: El perfil del votante predominante en las elecciones 2025

Cerca de 15 millones de personas están habilitadas para votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre. Debido al carácter obligatorio de los comicios, alrededor de cinco millones de nuevos electores podrían ser decisivos en la definición del balotaje.

Cada vez queda menos para las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre, y una de las principales interrogantes que surge es cómo está configurado el electorado en Chile.

Según informó el Servicio Electoral (Servel), el padrón electoral contempla un total de 15.791.056 personas habilitadas para sufragar en el país.

De esa cifra, 886.190 corresponden a votantes extranjeros. Las nacionalidades con mayor número de electores son:

Venezuela: 237.889

Perú: 193.883

Colombia: 103.239

Además, el padrón incluye a 160.856 chilenos residentes en el exterior, quienes podrán participar en la elección presidencial.

En cuanto a la distribución regional, la Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de electores, seguida por Valparaíso y, en tercer lugar, la Región del Biobío.

Si se observa la composición por grupo etario, el segmento más numeroso corresponde a las personas entre 30 y 39 años, seguido por los tramos de 40 a 49, 50 a 59, 20 a 29, 60 a 69 y 70 a 79 años.

Por último, al analizar la distribución por sexo, de los 15.618.167 electores contabilizados, 7.998.633 son mujeres (51,214%) y 7.619.534 son hombres (48,786%).

El impacto del voto obligatorio

De los 15 millones de ciudadanos habilitados para sufragar en Chile, cerca de cinco millones lo harán por obligación. Este grupo de votantes, que se incorpora al padrón activo a partir del regreso del voto obligatorio, podría tener un papel decisivo en la definición de los comicios.

Cristóbal Huneeus, socio y director de Data Science en la empresa Unholster, señaló en La Tercera que este segmento “es el terror de cualquier comando electoral”. La razón, explica, es que existe muy poca información sobre sus preferencias políticas.

“Sabemos que es una población a la que no le interesa la política, que se mueve obligada, por lo que creemos que hace el menor esfuerzo al momento de decidir por quién votar”, afirmó.

Huneeus agregó que se trata de personas que “no siguen las noticias muy de cerca, no se informan por medios tradicionales, sino por redes sociales, que entienden menos de política y, por lo tanto, es probable que su entorno juegue un rol importante al momento en que deciden por quién votar”. En ese sentido, precisó que todas estas características “hacen muy difícil sacar conclusiones taxativas sobre ellos”.

Lo que sí se ha podido establecer es que este electorado tiende a concentrarse en los sectores urbanos populares. “Históricamente, las comunas de más altos ingresos en Chile han registrado tasas de participación electoral más altas que las comunas más pobres”, recordó Huneeus.

Otro elemento relevante a considerar es la diferencia entre los “electores habituales” y los “obligados”. Por ejemplo, en cuanto a la valoración de la democracia, el segundo grupo tiende a mostrar mayor indiferencia frente a la pregunta de si prefiere un sistema democrático o uno autoritario.

Además, en temas valóricos, los votantes que acuden a las urnas por obligación suelen exhibir posturas más conservadoras que quienes participan de manera habitual.