“¡Migajera!”: Ministra Rincón fue agredida verbalmente durante ceremonia en la Universidad Técnica Federico Santa María

El incidente ocurrió en el Teatro Aula Magna del Campus Casa Central, donde la autoridad asistió como expositora en una charla sobre política energética, en el marco del inicio del año académico de la institución y con presencia de autoridades regionales.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, fue agredida verbalmente con insultos durante su participación en la inauguración del año académico de la Universidad Técnica Federico Santa María, en Valparaíso.

El episodio, que fue difundido por medio de un video publicado en redes sociales, se registró en el Teatro Aula Magna del Campus Casa Central, donde la secretaria de Estado participaba como expositora en una charla sobre política energética.

La actividad contó con la presencia de autoridades regionales y se desarrollaba en el contexto del inicio del año académico de la institución.

Al momento de ser presentada para subir al escenario, se generó un ambiente de tensión marcado por gritos e insultos desde el público, lo que motivó un llamado al respeto por parte de la organización.

“¡Migajera!” y “¡Renuncia vieja…!”, se escuchó desde el público.

Durante su intervención, Rincón respondió a los emplazamientos: “Una antigua compañera de partido hubiese dicho que la segunda parte no la iba a comentar, pero la primera era una ofensa, eso de vieja…”.

Pese al episodio, la secretaria de Estado aseguró, a través de redes sociales, que continuará enfocada en su labor pública pese a lo ocurrido.

“Pese a algunos insultos que me llegaron, sigo con toda la energía para acercar la labor del Ministerio a los ciudadanos, dialogar sobre políticas de Estado sostenibles y relevar la gran contribución que han realizado hombres y mujeres en esta casa de estudios”, sostuvo la autoridad.