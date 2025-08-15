“Mientras en otras comunas…”: Concejo de La Cisterna aprueba nombrar como Dr. Salvador Allende nuevo centro médico

La propuesta del alcalde Joel Olmos Espinoza fue aprobada con cinco votos a favor, dos en contra y una abstención.

Este jueves, el Concejo Municipal de La Cisterna aprobó nombrar el nuevo centro comunal de especialidades médicas y odontológicas como Dr. Salvador Allende.

Detalles de la decisión

La propuesta del alcalde Joel Olmos Espinoza fue aprobada con cinco votos a favor, dos en contra y una abstención, por lo que el centro que próximamente se habilitará en la comuna se denominará Doctor Salvador Allende Gossens.

Según la municipalidad, iniciativa buscó rendir homenaje al “aporte trascendental” del expresidente a la salud pública chilena, con una “visión integradora, reformas estructurales y compromiso con la equidad en el acceso a la atención sanitaria”.

Los concejales que respaldaron la moción, además del alcalde, fueron Iván Borcoski (PS), Mónica Quezada (PC), Alejandro Urrutia (PR) y Carola Espíndola (FA). Rechazaron César Antillanca (Republicanos) y Gonzalo Aguayo (RN), mientras Maritza Salas se abstuvo.

Los dardos del alcalde

El alcalde Olmos sostuvo que “recordar al doctor Allende es reconocer al exministro de Salud y expresidente del Colegio Médico; es valorar los programas masivos de vacunación que él impulsó y la política del medio litro de leche diario para todos los niños y las niñas, establecida durante su mandato. Esta medida fue tan efectiva en la lucha contra la desnutrición infantil, que se mantiene hasta nuestros días, y que incluso la dictadura no se atrevió a interrumpir”.

“Mientras en otras comunas intentan borrar el innegable legado del doctor Allende, en La Cisterna reafirmamos que la historia no se puede eliminar por decreto”, añadió la autoridad, en clara referencia a la decisión que tomó hace algunos días el Concejo Municipal de San Miguel de cambiar de nombre de la avenida Salvador Allende, que volverá a llamarse Salesianos.